Nghiên cứu bất ngờ: Tổ tiên con người từng đẻ trứng cách đây hàng triệu năm

Theo một nghiên cứu mới công bố, phụ nữ có hông to hơn nam giới là vì tổ tiên loài người thời nguyên thủy từng đẻ trứng, thay vì đẻ con như hiện nay.

Các nhà nghiên cứu đã đo kích thước khung xương chậu trung bình của con cái và con đực loài tinh tinh ở các góc nhìn

Theo Dailymail, trong nhiều năm qua, người ta nghĩ rằng lý do phụ nữ có khung xương chậu to hơn là vì phụ nữ phải sinh con. Khung xương chậu to thì đứa trẻ mới có thể lọt lòng. Phần đầu của trẻ là phần to nhất trên cơ thể và xương chậu phụ nữ cần rộng hơn để sinh con.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho rằng nguyên nhân hông phụ nữ to có từ cách đây rất lâu.

Bà Barbara Fischer và đồng nghiệp tại Đại học Vienna đã đăng nghiên cứu trên tạp chí Tiến hóa và Sinh thái Tự nhiên. Theo đó, các tác giả nhấn mạnh xương khung chậu là bộ phận khác nhau nhiều nhất về kích thước giữa phụ nữ và đàn ông. Đây là cách đáng tin cậy nhất để phân biệt hai giới tính.

Lý do phụ nữ có khung xương chậu to hơn chắc chắn phải có lời giải thích khác ngoài việc thuận lợi hơn khi sinh con. Ngay cả con cái của loài thú có túi Virginia cũng có hông to hơn con đực mặc dù chúng đẻ con tí hon, chỉ to bằng 1/1.000 kích thước con mẹ.

Bằng chứng từ nghiên cứu loài tinh tinh cho thấy hông to là quá trình lịch sử tiến hóa cổ đại.

Tinh tinh là tổ tiên khỉ gần nhất của chúng ta và chúng có khung xương chậu cũng như quá trình đẻ con thuận lợi đáng ghen tị. Khung xương chậu của tinh tinh không trở thành vật cản khi chúng sinh con. Nhưng con tinh tinh cái vẫn có hông to con đực, chứng tỏ hông to là điều có từ nhiều năm trước đó.

Phân tích loài bò sát cũng cho thấy con cái có hông tương đối to hơn con đực và đây có thể là thông tin quan trọng. Khung xương chậu to ở con cái giúp nó đẻ trứng dễ hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hông to là đặc điểm lịch sử tiến hóa lâu dài và những con cái trong động vật có vú đầu tiên đã có khung xương chậu to và mục đích có thể là để đẻ trứng có kích thước tương đối to so với kích thước cơ thể con trưởng thành.

Tiến sĩ Fischer nói: “Khung xương chậu của con cái thực ra rộng hơn là vì tổ tiên tiến hóa của chúng ta đã đẻ trứng kích thước lớn”.

Ông nói: “Trong nghiên cứu, chúng tôi chỉ ra rằng đặc điểm tiến hóa khung xương chậu dị hình giới tính không phải là đặc điểm phát triển của con người hiện đại mà là thừa hưởng từ tổ tiên của chúng ta. Có thể nó bắt nguồn từ các động vật có vú hoặc có màng ối ban đầu, những con vật đẻ trứng kích thước lớn hoặc sinh bào thai lớn”.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng con người giữ các gien giúp hông to và khi não trong tổ tiên khỉ thời cổ đại bắt đầu gia tăng số lượng nhanh chóng cách đây 2,5 triệu năm, bộ máy gien đã có sẵn ở đó để làm cho hông mở rộng kích thước mà không cần phải tiến hóa thêm.

Trong số các động vật có vú ngày nay, chỉ có thú mỏ vịt và thú lông nhím là đẻ trứng.

(Theo Baotintuc.vn)