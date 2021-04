Trực thăng Ingenuity di chuyển xa hơn trong chuyến bay thứ 3 trên Sao Hỏa

Ngày 25/4, trực thăng mini không người lái Ingenuity của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện thành công chuyến bay thứ ba trên Sao Hỏa, di chuyển xa hơn và nhanh hơn trước đó với vận tốc tối đa đạt 2 m/s.

Thiết bị bay Ingenuity thực hiện chuyến bay đầu tiên trên Sao Hỏa, ngày 19/4/2021

Theo thông báo của NASA, trong chuyến bay mới nhất, Ingenuity đã di chuyển được quãng đường 50 mét và đạt vận tốc lên tới 2 m/s. Tàu vũ trụ Perseverance mang theo Ingenuity lên Sao Hỏa đã ghi hình chuyến bay thứ ba kéo dài 80 giây. NASA cho biết những đoạn video này sẽ được gửi về Trái Đất trong những ngày tới.

Chuyến bay được thực hiện nhằm thử nghiệm hệ thống điều hướng tự động của trực thăng Ingenuity, hoàn thành lộ trình theo thông tin đã nhận được trước đó. NASA giải thích nếu Ingenuity bay quá nhanh, thuật toán của chuyến bay không thể theo dõi được các đặc tính bề mặt Hành tinh Đỏ.

Giám đốc quản lý dự án Ingenuity Dave Lavery đánh giá: “Chuyến bay ngày hôm nay đã được lên kế hoạch trước, nhưng nó vẫn khiến chúng tôi rất ngạc nhiên”.

Trước đó, trực thăng Ingenuity đã thực hiện thành công 2 chuyến bay trên Sao Hỏa. Chuyến bay đầu tiên kéo dài 39 giây mang tính bước ngoặt là chuyến bay thẳng lên và xuống cách miệng núi lửa Jezero 3 mét ngày 19/4. Trong lần bay thứ hai, trực thăng cất cánh lúc 5h33 giờ EDT ngày 22/4 (16h33 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) và bay trong 51,9 giây.

Ingenuity được tàu vũ trụ Perseverance mang theo lên Sao Hỏa vào ngày 18/2 vừa qua. Trong khi sứ mệnh của tàu Perseverance là tìm kiếm các dấu hiệu về sự sống của vi sinh vật tại Hành tinh Đỏ, thì nhiệm vụ của Ingenuity là chứng minh rằng công nghệ bay này có thể hoạt động tại đây.

Ngày 3/4, Ingenuity được thả xuống từ bụng tàu Perseverance để triển khai chiến dịch bay kéo dài 1 tháng trước khi tàu Perseverance trở về với nhiệm vụ chính nói trên. Bay trên Sao Hỏa được xác định là thử thách lớn đối với Ingenuity, do điều kiện khí quyển tại đây hoàn toàn khác so với Trái Đất. Các cánh quạt của Ingenuity sẽ phải đạt tốc độ 2.400 vòng quay/phút để có thể tạo được lực nâng - gấp khoảng 5 lần so với trực thăng khi bay ở Trái Đất. Bên cạnh đó, các thao tác chính của Ingenuity cần được lập trình trước. Thiết bị này cũng cần trang bị một máy sưởi để tồn tại khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống đến âm 90 độ C.

NASA cho biết cơ quan này đang chuẩn bị cho chuyến bay thứ tư của Ingenuity. Độ khó của mỗi chuyến bay sẽ tăng dần nhằm đẩy Ingenuity đến giới hạn của thiết bị bay này.

(Theo TTXVN)