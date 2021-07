Thiếu tác dụng phụ không có nghĩa là vaccine Covid-19 không hoạt động

Một loạt các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 dựa trên công nghệ RNA thông tin (mRNA) được xem là dấu hiệu của hệ thống miễn dịch đang hoạt động mạnh, nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, việc thiếu các phản ứng phụ không có nghĩa là vaccine không hiệu quả.

Hình minh họa virus SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ phát hành

Nghiên cứu do nhà khoa học Si'Ana Coggins, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Uniformed Services dẫn đầu, vừa được báo cáo sơ bộ trên hệ thống mở Medrxiv.

Theo đó, các nhà khoa học đã xét nghiệm 206 nhân viên bệnh viện để tìm kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 trước và sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer -BioNTech và khảo sát họ về các phản ứng liên quan đến vaccine.

Giống như trong các thử nghiệm lâm sàng, đau cánh tay là triệu chứng phổ biến nhất, chiếm đến 91% số người sau lần tiêm mũi đầu tiên và 82% sau lần tiêm mũi thứ hai. Các triệu chứng toàn thân, chẳng hạn như cảm thấy yếu hoặc mệt mỏi, hoặc đau nhức cơ thể, được báo cáo lần lượt là 42% và 28% sau lần tiêm đầu tiên và 62% và 52% sau lần tiêm thứ hai.

Nhưng theo báo cáo, không có mối tương quan giữa mức độ nghiêm trọng của triệu chứng vaccine và mức độ kháng thể một tháng sau khi tiêm chủng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những phát hiện này sẽ trấn an mọi người rằng việc không có tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 công nghệ mRNA không có nghĩa là vaccine không hoạt động như dự kiến. Hiện tại, có hai loại vaccine ngừa Covid-19 sửa dụng công nghệ này là vaccine Pfizer và Moderna.

Bệnh sẽ nhẹ hơn sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 công nghệ mRNA

Một nghiên cứu khác vừa được công bố cũng cho thấy, vaccine mRNA hạn chế mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhiễm trùng đột phá hiếm gặp.

Theo một nghiên cứu của Mỹ, trong một số trường hợp hiếm hoi bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi tiêm chủng thì những người này có khả năng bị ốm trong thời gian ngắn hơn và có các triệu chứng nhẹ hơn so với khi họ chưa được tiêm chủng, Nghiên cứu được thực hiện với gần 4.000 nhân viên y tế, những người được tiêm chủng đầu tiên và các nhân viên tuyến đầu khác.

Ở những người tham gia được kiểm tra hàng tuần kể từ giữa tháng 12/2020, Covid-19 đã được chẩn đoán dương tính ở 5 người đã được tiêm đầy đủ vaccine mRNA từ Pfizer - BioNTech hoặc Moderna, 11 người được bảo vệ một phần, tức là đã tiêm một mũi hoặc ít hơn 14 ngày kể từ mũi tiêm lần thứ hai và 156 người chưa được tiêm chủng.

Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu trên Tạp chí Y học New England, hầu hết các bệnh nhân không được tiêm phòng đều bị ốm trong ít nhất hai tuần, so với chỉ một tuần ở những bệnh nhân đã được tiêm chủng. Những bệnh nhân được tiêm chủng đầy đủ hoặc một phần có tỷ lệ sốt thấp hơn 58% và nằm trên giường trung bình ít hơn 2,3 ngày so với những bệnh nhân không được tiêm chủng. Tải lượng virus của họ cũng thấp hơn trung bình 40%.

Tiến sĩ Jeff Burgess, Đại học Arizona, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố: "Nếu bạn tiêm vaccine, khoảng 90% trường hợp bạn sẽ không bị nhiễm Covid-19. Ngay cả khi bạn mắc bệnh, sẽ có ít virus hơn trong người và bệnh của bạn có thể sẽ nhẹ hơn nhiều".

