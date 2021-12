Biến thể Omicron có gây rủi ro cao hơn cho trẻ sơ sinh so với các biến thể khác không?

Dữ liệu từ một khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến thể Omicron ở Nam Phi cho thấy số ca nhập viện ở trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi khá cao, làm dấy lên lo ngại rằng biến thể này có thể gây rủi ro cho trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa

Các nhà khoa học Nam Phi cho biết, họ vẫn chưa xác nhận được mối liên hệ nào giữa Omicron và tỷ lệ trẻ sơ sinh nhập viện cao ở địa phương này, và nguyên nhân có thể là do các yếu tố khác.

Điều gì đang làm dấy lên mối lo ngại?

Dữ liệu do Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nam Phi (NICD) công bố cho thấy, có 52 trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi trong số 452 bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở Tshwane, vùng đô thị có thủ đô Pretoria của Nam Phi, trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 28/11. Tỷ lệ này cao hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác.

Tuy nhiên, nếu xét đến quy mô dân số ở các nhóm tuổi khác nhau, nguy cơ nhập viện cao hơn đối với những người trên 60 tuổi.

Các ca nhập viện ở trẻ sơ sinh có liên quan đến biến thể Omicron không?

Do năng lực còn hạn chế nên chỉ một tỷ lệ nhỏ các mẫu xét nghiệm dương tính ở Nam Phi đang được gửi đi để giải trình tự gene nhằm kiểm tra sự liên quan đến biến thể mới. Theo các nhà khoa học của NICD, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể biết chắc chắn liệu trẻ sơ sinh trong bệnh viện có bị nhiễm biến thể Omicron hay không.

Ngoài ra, các nhà khoa học cho rằng, cũng chưa chắc chắn về việc liệu có phải tất cả trẻ sơ sinh thống kê trong dữ liệu trên đều nhiễm Covid-19 hay không, vì không phải tất cả đều được xét nghiệm để phát hiện virus SARS-CoV-2 khi nhập viện.

Vì một vài lý do thực tế, những trẻ sơ sinh ở địa phương khi có các triệu chứng về đường hô hấp đều được điều trị như thể chúng bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nguyên nhân có thể là do các bệnh khác, chẳng hạn như cúm.

Tình trạng bệnh của trẻ sơ sinh nhập viện ở Tshwane?

Dữ liệu cho thấy 29% số ca nhập viện điều trị Covid-19 ở nhóm tuổi 0-4 mắc bệnh nặng - một tỷ lệ tương tự như ở một số nhóm tuổi khác, và thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ bệnh nặng ở bệnh nhân trên 60 tuổi.

Cũng theo dữ liệu trên, tỷ lệ tử vong ở các ca nhập viện từ 4 tuổi trở xuống là 1%. Tuy nhiên, tổng số người nhập viện ở nhóm tuổi này là 70, do đó không rõ con số 1% đại diện cho điều gì.

NICD đã không trả lời câu hỏi của Reuters về điều đó cũng như các yếu tố khác trong dữ liệu, đồng thời cho biết họ sẽ đưa ra một báo cáo mới về các trường hợp trẻ sơ sinh nhập viện vào cuối tuần này.

Có cần lo lắng về khả năng liên quan đến biến thể Omicron không?

Khi được hỏi liệu mọi người có cần phải bận tâm về số lượng trẻ sơ sinh nhập viện hay không, Giáo sư Anne von Gottberg, nhà vi sinh vật học lâm sàng tại NICD, chia sẻ với Reuters rằng: “Vẫn chưa cần thiết”.

“Có vẻ như trên thực tế, một vài trong số các bệnh nhi ở Tshwane nhập viện trước khi có sự xuất hiện của biến thể Omicron. Chúng tôi có sự lo ngại vừa đủ để xem xét dữ liệu này một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn về việc liệu những trường hợp trẻ sơ sinh nhập viện có liên quan đến biến thể Omicron hay không”, bà Anne von Gottberg cho biết.

Khi nào sẽ có thêm thông tin về biến thể Omicron?

NICD cho biết, họ đang chuẩn bị một báo cáo về tình trạng nhập viện ở trẻ sơ sinh và sẽ công bố vào cuối tuần này.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 1/12 cho biết, cơ quan này hy vọng sẽ có thêm thông tin về khả năng lây lan của biến thể Omicron trong vòng vài ngày tới.

Tốc độ này nhanh hơn so với dự báo mà WHO đưa ra vào tuần trước khi cho rằng phải mất “vài tuần” để có thể đánh giá dữ liệu về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 sau khi liệt biến thể này vào danh sách “biến thể đáng lo ngại”.

Theo bà Maria van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO, một kịch bản có thể xảy ra là biến thể Omicron, được phát hiện lần đầu tiên ở miền nam châu Phi, có khả năng lan truyền nhanh hơn so với biến thể Delta. Tuy nhiên, chuyên gia của WHO cho biết vẫn chưa thể xác định được liệu biến chủng này có khiến tình trạng người bệnh trở nên xấu đi hay không.

(Theo nhandan.com.vn)