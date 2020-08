Mất tiền vì bị lừa mua thiên thạch

(LĐ online) - 2 viên thiên thạch được quảng cáo có sức mạnh kỳ diệu được rao bán với giá 900 tỷ đồng. 1 nạn nhân đã sập bẫy của bọn lừa đảo với số tiền bị lừa 280 triệu đồng.

Nạn nhân Mai Sỹ Tuấn trình bày sự việc với cơ quan Công an

Sáng 17/8, có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lâm Đồng để bổ sung lời khai, củng cố hồ sơ giải quyết vụ lừa đảo, anh Mai Sỹ Tuấn (36 tuổi, trú tại phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thừa nhận: “Tôi chưa nhìn thấy thiên thạch bao giờ và đây là lần thứ 2 tôi bị lừa. Lần trước cũng ham mua thiên thạch, tôi bị lừa mất 400 triệu đồng. Lần này, ngoài 280 triệu đồng, tôi còn mất thêm các khoản chi phí khác như vé máy bay, tiền thuê khách sạn… Giờ thì tôi khẳng định, chẳng có thiên thạch nào cả đâu, toàn là lừa đảo cả thôi”.

Trước đó, ngày 23/7/2020, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn của anh Tuấn tố cáo bị 1 nhóm người ở huyện Đơn Dương lừa chiếm đoạt số tiền 280 triệu đồng thông qua giao dịch mua bán thiên thạch. Tiếp nhận đơn, xác định sự việc là có thật, Phòng CSHS đã phân công cán bộ thụ lý điều tra. Lần theo những thông tin từ đơn tố cáo của anh Tuấn, ngày 8/8, Phòng CSHS đã triệu tập 3 nghi can Ma Điền (49 tuổi), Ma Lin (54 tuổi) và Ma Len (29 tuổi, con gái Ma Lin), cùng trú tại thôn R’Lơm (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) đến cơ quan để làm việc. Tại đây, biết không thể che giấu được sự việc, cả 3 nghi can đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

Khoảng đầu năm 2019, Ma Điền tìm gặp Ma Len bàn việc giả vờ có đá thiên thạch cần bán để lừa tiền của các nạn nhân. Chúng phân công nhau, Ma Điền tìm kiếm khách hàng rồi giới thiệu họ đến gặp Ma Len. Trong vai trò là người đang sở hữu và cần bán thiên thạch, Ma Len lên mạng internet tìm hiểu công dụng, tính năng của thiên thạch để lừa “con mồi”.

Tháng 2/2020 biết được anh Võ Văn Dược (28 tuổi, trú tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đang tìm mua thiên thạch, Ma Điền liền giới thiệu anh Dược đến gặp Ma Len. Nghe Ma Len giới thiệu đang sở hữu một viên đá thiên thạch nặng 2,7kg có tính năng làm bể thuỷ tinh, đông cứng thuỷ ngân khi được đặt cạnh và nổi trên mặt nước, anh Dược tin ngay. Chúng đề nghị anh Dược đưa 3.000.000 đồng để thực hiện việc thờ cúng viên đá và hẹn ngày thử hàng sau đó 1 tuần.

Đến hẹn, Ma Len chuẩn bị mỡ bò bỏ trong 1 hộp nhựa và dán băng keo đen cho vào ba lô cùng Ma Lin, Ma Điền đến ở một làng của người đồng bào dân tộc K’Ho. Tại đây, Ma Len nhờ một người đàn ông trong làng đóng giả là cậu ruột của Ma Len và trả công cho ông ta 100.000 đồng. Tại phía sau ngôi nhà này, Ma Len lấy hộp nhựa đã chuẩn bị sẵn đặt xuống đất rồi nói anh Dược đưa mảnh gương do Dược chuẩn bị từ trước cho mình. Anh Dược không đồng ý, đề nghị được tự mình trực tiếp thử thì Ma Len không đồng ý nên lần thử đá này bị hủy. Nghĩ là anh Dược không tin mình, Ma Len liền mời anh Dược về nhà ở thôn R’Lơm chơi để tạo niềm tin. Sau đó vài ngày, anh Dược gọi điện hẹn gặp Ma Len tại một quán cà phê ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Tại đây, thông qua sự giới thiệu của anh Dược, Ma Len gặp và biết anh Tuấn là bạn làm ăn chung với anh Dược. Chúng còn khoác lác, “còn một viên thiên thạch nữa nặng khoảng 3kg đang được để ở trong rừng”. Nghe vậy, các anh Dược, Tuấn đồng ý mua cả 2 viên thiên thạch với giá 900 tỷ đồng và 2 bên dự kiến thực hiện vụ mua bán vào ngày 18/5/2020, anh Dược ủy quyền cho anh Tuấn toàn quyền thực hiện vụ giao dịch này.

3 nghi can Ma Len, Ma Điền và Ma Lin

Nhóm lừa đảo cũng mời anh Tuấn về nhà, giới thiệu với nhiều người họ hàng để tạo niềm tin. Ma Len đề nghị anh Tuấn ứng trước 70.000.000 đồng và Ma Len đã đưa sổ hộ khẩu của gia đình, giấy CMND của Ma Len để anh Tuấn giữ làm tin. Hàng chưa thử, chưa biết thực hư viên đá ra sao nhưng kể từ đó Ma Len nhiều đề nghị anh Tuấn đưa thêm tiền cọc. Anh Tuấn đã chuyển cho Ma Len 10 lần với tổng số tiền đặt cọc là 280 triệu đồng. Có tiền, Ma Len đưa cho mẹ là bà Ma Lin khoảng 30 triệu đồng, đưa cho Ma Điền 5 triệu đồng, số còn lại dùng để trả nợ và tiêu xài hết.

Khoảng 1 tháng sau, đến thời điểm thoả thuận giao dịch mua bán đá thiên thạch, anh Tuấn liên lạc nhưng Ma Len đưa ra nhiều lý do để khất lần. Những ngày sau đó chúng không nghe máy khi anh Tuấn gọi. Biết đã gặp phải bọn lừa đảo, anh Tuấn làm đơn trình báo sự việc đến Phòng CSHS.

Sau khi củng cố chứng cứ, lấy lời khai của các đối tượng, ngày 10/8/2020 Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Len, Ma Lin và Ma Điền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can, riêng bị can Ma Lin do sức khỏe yếu nên được áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chưa có tài liệu khoa học nào chứng minh tác dụng đặc biệt của thiên thạch và đã có rất nhiều vụ lừa đảo bán thiên thạch với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều người mất tiền, nhiều kẻ vào tù nhưng vẫn có người u mê, tin vào những điều không có thực để rơi vào bẫy của bọn bất lương. Đây là bài học cảnh giác cho người trong cuộc và cho cả mọi người.

MAI KHANH