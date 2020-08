Tăng 24 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Theo cơ quan chức năng, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trong tháng 7 vừa qua được ghi nhận có tổng số vụ vi phạm 52 vụ, giảm 14 vụ, với diện tích thiệt hại do phá rừng 2,8 ha, tăng 0,4 ha so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thống kê từ đầu năm đến nay thì tổng số vụ vi phạm là 414 vụ, tăng 24 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích thiệt hại do phá rừng 31,3 ha, giảm 9,7 ha và cơ quan chức năng đã tịch thu 810,7 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, thu nộp ngân sách 2,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động lâm nghiệp còn tập trung vào công tác quản lý bảo vệ, trồng mới rừng tập trung; trồng cây lâm nghiệp phân tán; chăm sóc, nuôi dưỡng, tỉa thưa rừng trồng. Theo đó, đến nay đã trồng mới rừng sản xuất được 753 ha, tăng 5,3%; trồng cây lâm nghiệp phân tán đạt 61.250 cây, bằng 97,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng diện tích rừng trồng được chăm sóc ước đạt 16.556,1 ha, tăng 9,9%; tổng diện tích rừng đã giao khoán quản lý bảo vệ đạt 439.808,2 ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

KHẢI NHIÊN