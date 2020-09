Hơn 2 năm nay, các chiến sỹ công an của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH), Công an huyện Đơn Dương đã đến tận các buôn làng xa xôi để cấp, đổi chứng minh nhân dân cho những người già neo đơn, người bệnh tật đi lại khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số. Việc làm này không những đã tạo được sự thuận lợi đối với người dân mà còn thể hiện tính chủ động, nhân văn của cơ quan chức năng trong cải cách thủ tục hành chính “vì Nhân dân phục vụ”.

Cán bộ, chiến sỹ Đội QLHC về TTXH Công an huyện Đơn Dương thực hiện các thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân tại nhà cho các cụ già

Thiếu tá Trương Thị Hoài Phương - Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện Đơn Dương chính là người đề xuất ý tưởng đến tận nhà cấp chứng minh nhân dân (CMND)cho người dân và được lãnh đạo Công an huyện duyệt thực hiện từ mùa hè năm 2018. Ý tưởng hình thành trong một lần đoàn công tác đến làm CMND cho học sinh tại các xã vùng sâu, vùng xa, chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân nơi đây, đặc biệt là cảnh vào mùa mưa giao thông đi lại quá khó khăn vất vả nên người dân rất ngại ra khu vực trung tâm để đổi giấy tờ hay CMND dù đã cũ, hư hỏng.

Và thế là từ năm 2018, hầu như tháng nào Công an huyện Đơn Dương cũng mở một đợt làm CMND tại điểm xã, trường hoặc thôn, buôn xa trung tâm. Cũng nhờ các chuyến công tác như vậy mà các chiến sĩ công an huyện thắt chặt thêm tình cảm với bà con nhân dân, cảm nhận rõ và sâu sắc hơn hoàn cảnh và tâm tư của những người dân sống ở vùng sâu, vùng xa; đặc biệt là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từ đó có sự chia sẻ và thấu hiểu tâm tư tình cảm, nhu cầu của bà con.

Có đợt tổ chức làm CMND, chỉ trong buổi sáng, Đội đã tiếp nhận hơn 300 hồ cơ cấp đổi, cấp mới CMND. “Nhìn sự hài lòng, phấn khởi của bà con, dù vất vả nhưng chúng tôi đều cảm thấy rất vui vì vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa tạo được điều kiện thuận lợi nhất có thể cho người dân. Nhất là khi con em ở vùng sâu chuẩn bị vào năm học mới, việc làm này càng thêm ý nghĩa và cần thiết” - Thiếu tá Trương Thị Hoài Phương cho biết.

Đơn Dương là huyện có nhiều đồi núi nên điều kiện đi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người già, người đau ốm bệnh tật và học sinh. Bên cạnh các đợt cấp CMND với số lượng lớn tại các điểm, địa bàn, Công an Đơn Dương còn hỗ trợ “tận nơi, tận chỗ” một số trường hợp riêng lẻ, đặc biệt. Đó là những trường hợp già yếu, bệnh tật không có khả năng đi lại có nhu cầu cần cấp CMND để bổ sung hồ sơ bảo hiểm... Ngoài ra, đội còn phối hợp với cơ quan chức năng rà soát cấp cho những trường hợp học sinh chưa có CMND ngay trước các kỳ thi quan trọng; cấp tại các bệnh viện cho người cần giấy tờ tùy thân để bổ sung hồ sơ bệnh án.

“Đội tổ chức đến tận nhà để cấp, đổi CMND đối với các gia đình có nguyện vọng làm CMND liên quan đến sổ đỏ, bảo hiểm... Thông thường, các gia đình liên hệ với công an các xã, thị trấn và báo cáo đề xuất với lãnh đạo Công an huyện, sau đó lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội QLHC phối hợp công an các xã, thị trấn đến tận nhà dân làm CMND cho những trường hợp đặc biệt này. Công việc của Đội QLHC về TTXH hiện nay cũng khá nhiều, số lượng cán bộ, chiến sĩ còn ít, tuy nhiên sau khi nhận được thông tin của xã về các trường hợp đặc biệt cần cấp đổi thì chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp công việc để làm sớm nhất cho người dân” - Thiếu tá Trương Thị Hoài Phương chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Văn Đảng, người dân xã Lạc Viên có người nhà già yếu được lực lượng Công an huyện và xã phối hợp đến tận nhà làm CMND bày tỏ: Các chiến sỹ công an đến tận nhà làm CMND cho cụ như vậy thì tốt quá, vì già như cụ rồi không có thể đi đâu được. Người

già cũng nhiều lúc cần có CMND để làm thủ tục và một số giấy tờ. Cách làm này của công an tôi rất cảm ơn và đánh giá cao.

Theo Công an huyện Đơn Dương, tính từ năm 2018 đến nay, Đội QLHC về TTXH Công an huyện đã tổ chức cấp CMND lưu động cho gần 4.000 trường hợp, đến tận nhà làm CMND cho 35 trường hợp. Con số tuy không lớn nhưng với cách làm được lòng dân và thấu tình đạt lý này sẽ trở thành tiền đề để các chiến sĩ công an huyện tiếp tục thực hiện các đợt công tác về gần hơn với dân, hỗ trợ Nhân dân nhiều hơn. Từ đó, nâng cao niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng, đồng thời góp phần vào xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN