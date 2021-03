Lập biên bản xử phạt 3 tài xế vi phạm nồng độ cồn

(LĐ online) - Tối 17/3, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt đã ra quân kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch của Công an tỉnh Lâm Đồng. 3 tài xế có nồng độ cồn vượt quy định đã bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm, đề xuất xử phạt với số tiền 49 triệu đồng, tước bằng lái xe 43 tháng.

Một trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản xử phạt vi phạm theo Nghị định 100

Theo đó, khoảng 20 giờ tối 17/3, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Phú (Phường 4, TP Đà Lạt). Tổ công tác đã ra hiệu dừng gần 100 lượt xe ô tô để kiểm tra nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019.

Hầu hết các tài xế khi có hiệu lệnh dừng xe đều hợp tác, chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn theo quy định.

Kết quả xác định 3 tài xế điều khiển chiếc ô tô, có nồng độ cồn. Trong đó, có 2 tài xế có nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở; 1 trường hợp vượt quá vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Thiếu tá Chu Anh Quang - Phó Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an TP Đà Lạt cho biết: Theo quy định của Nghị định 100/2019, đơn vị đã lập biên bản để xử phạt hành vi vi phạm 1 trường hợp với mức tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, tài xế bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Với 2 trường hợp tài xế có nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở, mức xử phạt theo Nghị định 100 ở mức 7 triệu đồng/người, tước quyền sử dụng giấy phép lài xe 11 tháng.

Trước đó, ngày 15/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Từ ngày 15/3 cho đến hết ngày 31/12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Lâm Đồng, Công an các địa phương sẽ triển khai thực hiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh được giao cùng các đơn vị liên quan sẽ tập trung các tuyến giao thông chính trong đô thị, cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa, các tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Công an một số huyện, thành phố sẽ tập trung triển khai ra quân tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 17/3.

C.THÀNH