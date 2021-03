Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

(LĐ online) - Ngày 16/3, Công an Lâm Đồng thông tin, từ ngày 15/3 cho đến hết ngày 31/12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Lâm Đồng cùng Công an các địa phương sẽ triển khai thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy theo kế hoạch của Bộ Công an.

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Đà Lạt kiểm tra nồng độ cồn tài xế trong đợt cao điểm ra quân kiểm tra vào cuối năm 2020

Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh cùng các đơn vị liên quan sẽ tập trung các tuyến giao thông chính trong đô thị, cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa, các tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Công an một số huyện, thành phố cũng sẽ triển khai ra quân tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 17/3.

Lực lượng cảnh sát giao thông trên các quốc lộ sẽ sử dụng camera để xử lý các hành vi vi phạm. Trong quá trình xử lý các tài xế sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn phải kiểm tra, rà soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính để phát hiện các trường hợp tái phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định.

Các trường hợp vi phạm về sử dụng chất ma túy phải tổ chức xác minh về nhân thân, thống kê, lập danh sách gửi cơ quan, tổ chức, UBND cấp xã nơi người đó làm việc, cư trú có biện pháp quản lý theo quy định.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

C.PHONG