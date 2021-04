Bắt đối tượng bắn người sau 15 giờ gây án

(LĐ online) - Tối 18/4, Nguyễn Duy Hải (34 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) - đối tượng dùng súng bắn người đang được các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng di lý từ TP Hồ Chí Minh về Lâm Đồng để phục vụ điều tra. Trước đó, lúc 21 giờ ngày 17/4, đồng phạm của Hải là Trần Anh Sáu (31 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) đã bị bắt giữ tại xã Gia Lâm.

Đối tượng Nguyễn Duy Hải và Trần Văn Sáu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17/4, tại ngã ba Ông Thống, khu Quang Trung 2, xã Gia Lâm, khi anh Nguyễn Văn Cảnh (32 tuổi) và bố là ông Nguyễn Văn Ba đang bốc hàng lên xe khách thì có 1 thanh niên đến hỏi chuyện. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra cãi vã. Bị người thanh niên tát vào mặt, anh Cảnh và ông Ba cầm thùng sơn nhựa đuổi theo. Người thanh niên rút từ trong túi xách đang đeo bên người ra 1 khẩu súng ngắn bắt 4 phát về phía anh Cảnh; trong đó, có 1 phát trúng bụng. Sau khi gây án, người thanh niên lên xe máy của 1 đối tượng chờ sẵn chạy về hướng thị trấn Nam Ban. Cảnh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Xác định vụ việc là nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, có vũ khi nóng, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Lâm Hà và Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp truy bắt kẻ gây án. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát xác định đối tượng gây án là Hải và kẻ có liên quan là Sáu. Trinh sát đã tổ chức đón lõng các ngả đường ra - vào huyện Lâm Hà. Không lâu sau đó, đối tượng Sáu bị bắt giữ. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu được 2 vỏ đạn và 1 đầu đạn.

Khẩu súng Hải dùng để gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Hải đã bỏ trốn về TP Hồ Chí Minh. Công an Lâm Đồng đã đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh hỗ trợ truy bắt Hải. Lúc 11 giờ 30 phút ngày 18/4 Hải đã bị bắt cùng khẩu súng tang vật khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Chỉ sau 15 giờ gây án, với sự nỗ lực và sự hợp đồng tác chiến, Công an Lâm Đồng đã bắt được kẻ gây án manh động, có vũ khí nóng. Chiều 18/4, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sáu và Hải để điều tra. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

