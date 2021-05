Bảo Lâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 và trật tự đô thị

(LĐ online) - Ngày 14/5, UBND thị trấn Lộc Thắng, gồm các lực lượng công an, quân sự, y tế, trật tự đô thị và dân phòng cùng phối hợp ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và trật tự đô thị trên địa bàn.

Cơ quan chức năng thị trấn Lộc Thắng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, cơ quan chức năng đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và chợ Bảo Lâm. Mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt 2 triệu đồng theo quy định. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn lập biên bản nhắc nhở nhiều trường hợp là học sinh không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Đặc biệt, UBND thị trấn Lộc Thắng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 tiệm cắt tóc không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trong ngày, các lực lượng cũng đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng. Trong đó, nhiều trường hợp đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm đã bị cơ quan chức năng tịch thu ô dù, bàn ghế… theo quy định.

Công an thị trấn Lộc Thắng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Bảo Lâm, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với hơn 250 chủ cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ trên địa bàn. Về cơ bản, người dân đã nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, hàng ngày, đơn vị sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát. Trường hợp phát hiện các vi phạm, sẽ tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định.

HẢI ĐƯỜNG