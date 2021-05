Đảm bảo an ninh trật tự vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số

Nằm ở cửa ngõ phía Tây của thành phố Đà Lạt, Tà Nung là địa phương có số đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, với tỷ lệ gần 50% trong tổng số trên 5.200 nhân khẩu của toàn xã. Do một bộ phận người dân nhận thức xã hội, nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên nhiều đối tượng xấu dễ lợi dụng để tuyên truyền gây chia rẽ khối đại đoàn kết và chống phá Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương. Cùng với địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, một số đối tượng phạm tội từ nơi khác thường lợi dụng đến địa bàn để lẩn trốn pháp luật đã gây khó khăn cho công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an Tà Nung theo dõi camera an ninh xử lý tình hình ANTT trên địa bàn

Từ thực tế đó, trong những năm qua, Công an xã Tà Nung đã nỗ lực bám sát địa bàn, chú trọng phối hợp với công an các địa bàn giáp ranh, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc, vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Cụ thể, Công an xã Tà Nung đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong đó giải quyết tranh giành đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân,... Đồng thời, nắm chắc các đối tượng chính trị xã hội, không để các đối tượng lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, các vụ việc phức tạp ở địa phương hòng tiến hành các hoạt động chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, tăng cường công tác đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý chặt số đối tượng tù tha, có tiền án, tiền sự; các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập gây rối; số lao động tự do đến địa bàn lao động, làm thuê; thực hiện gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự, ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tập trung truy quét các loại tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; trộm cắp tài sản; tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người... Nhờ vậy, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã Tà Nung không xảy ra phạm pháp hình sự, tuy nhiên đã xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự 7 vụ với 14 đối tượng; xử lý 1 vụ với 4 đối tượng xâm hại sức khỏe người khác và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, từ cuối năm 2019 đến nay, cùng với các xã khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Công an xã Tà Nung đã được bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ công an xã. Bên cạnh đó, do đặc thù vùng đồng bào DTTS, Công an xã Tà Nung cũng đã chú trọng tranh thủ sự tích cực công tác của lực lượng công an viên là ngưởi bản địa gốc DTTS trong việc tuyên truyền người dân không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an xã Tà Nung cũng đã tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm chắc tình hình di biến động về nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, không để đối tượng xấu và đối tượng phạm tội ẩn nấu tại địa bàn hoạt động. Từ năm 2020 đến nay, qua vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã góp phần làm trong sạch địa bàn. Theo đó, Công an xã Tà Nung đã thu hồi từ Nhân dân 3 súng quân dụng, 3 súng tự chế, 9 hộp tiếp đạn, 210 viên đạn, 8 dao tự chế, rựa phát cùng hàng chục vũ khí thô sơ các loại khác.

Công an xã Tà Nung cũng đã phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành giao thông trong Nhân dân nhất là người DTTS và giới trẻ. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an xã cũng đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Lạt lập biên bản xử phạt 85 trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo, đặc biệt trong 3 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn hay va chạm giao thông nào.

Bên cạnh đó, công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được chú trọng triển khai thực hiện. Công an xã Tà Nung đã phối hợp vận động Nhân dân đóng góp lắp đặt 32 mắt camera an ninh phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm; đồng thời, tham mưu UBND xã xây dựng 2 mô hình thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội (Thôn 3 và Thôn 4); tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; kịp thời nắm bắt giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, Công an xã cũng đã tuyên truyền Nhân dân tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Và hiện nay, Công an xã đã và đang tập trung phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Những sự cố gắng trên của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tà Nung, đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, Chính quyền ghi nhận, đánh giá cao và được Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS ở địa phương tin yêu. Ghi nhận cho sự cố gắng trong những năm qua, Công an xã Tà Nung nhận được nhiều sự khen thưởng của các cấp. Đặc biệt, được UBND thành phố Đà Lạt khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

ĐAM TRỌNG