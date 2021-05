Đức Trọng tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Những tháng đầu năm, trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Đức Trọng có nhiều diễn biến phức tạp; tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng về số vụ, số người chết và số người bị thương. Vì vậy, vấn đề đảm bảo ATGT luôn là một nhiệm vụ quan trọng được huyện Đức Trọng quan tâm triển khai thực hiện.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng xử phạt các trường hợp vi phạm Luật An toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng cho biết: 4 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 330 triệu đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 8 vụ và 5 người chết. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định, không chấp hành quy tắc nhường đường khi chuyển hướng… Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã lập 651 biên bản, tước 23 giấy phép lái xe, tạm giữ 82 phương tiện, xử phạt thu nộp ngân sách 639 triệu đồng.

Trước tình trạng tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, huyện Đức Trọng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để kiềm chế tai nạn giao thông như: Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi, đặt biển báo hiệu giao thông… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Để giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm, nhất là từ đường Lê Hồng Phong ra Quốc lộ 20, Ban ATGT huyện Đức Trọng đã đặt 3 biển báo cấm rẽ trái vào 3 khung giờ cao điểm từ 6h30 đến 7h30; từ 11h đến 12h và từ 16h30 đến 17h30. Qua nhiều tháng tuyên truyền nhắc nhở, hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã kiên quyết lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm lỗi chuyển hướng từ đường Lê Hồng Phong ra Quốc lộ 20 để người tham gia giao thông nâng cao ý thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.Mặt khác, nhằm hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT tại khu vực trường học trên địa bàn, UBND huyện Đức Trọng đã tiến hành khảo sát và đề xuất Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng thống nhất một số chủ trương có ý nghĩa thiết thực trong đảm bảo ATGT như: Đầu tư hệ thống vỉa hè, điện chiếu sáng, bãi đỗ xe bằng bê tông xi măng tại vị trí trước cổng các trường học nằm trên tuyến quốc lộ. Đồng thời, kiến nghị bổ sung gờ giảm tốc, hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường còn thiếu tại vị trí trước cổng trường học. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của phụ huynh và các em học sinh, góp phần đưa công tác đảm bảo ATGT vào nề nếp, xây dựng thành công mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt các quy định, chạy xe không đúng làn đường, phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí không có giấy phép lái xe vẫn tham gia giao thông. Khi bị lực lượng công an xử lý thì đưa ra rất nhiều lý do để biện minh cho hành vi của mình như có việc gấp, không để ý biển báo...

Ngoài việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị chung tay đảm bảo ATGT, theo Trung tá Trần Đình Tú - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đức Trọng, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động các tài xế xe tải cùng Nhân dân ký cam kết lái xe an toàn, không vi phạm Luật Giao thông; tổ chức ra quân giải tỏa hành lang ATGT, tăng cường tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật… Huyện Đức Trọng đang quyết tâm lập lại trật tự ATGT, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

NHẬT MINH