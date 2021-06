Công an Lâm Đồng bắt đối tượng trốn truy nã 35 năm

(LĐ online) - Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt được đối tượng Võ Ngọc Khánh - đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cách đây 30 năm.

Phòng PC02 Công an Lâm Đồng xác minh nhân thân Võ Ngọc Khánh thời điểm mới bắt được đối tượng

Theo Phòng PC02, đầu tháng 6/2021, qua rà soát, Công an huyện Di Linh có thông tin Võ Ngọc Khánh - đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang ở xã Hoà Nam, huyện Di Linh.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng bố trí lực lượng đến nhà kiểm tra, nghi can không có nhà mà cùng vợ đi thăm gia đình con trai tại xã Nam Ka, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông.

Phòng PC02 Công an Lâm Đồng cho biết, khi các trinh sát Phòng PC02 phối hợp Công an huyện Di Linh, Công an xã Nam Ka, Công an huyện Đắk G'Long đến nhà La Quốc Nam, xác định La Văn Dũng chính là Võ Ngọc Khánh nên đã đưa về trụ sở Công an xã Nam Ka để đấu tranh. Tuy nhiên, đối tượng một mực phản ứng, cho rằng Công an bắt nhầm người, anh ta là La Văn Dũng, người tỉnh Hà Tuyên.

Trước các chứng cứ chứng minh của lực lượng công an, đến lúc biết không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận nhân thân và được dẫn giải về Công an huyện Di Linh. Ngày 20/6/2021, Công an huyện Di Linh đã bàn giao can phạm cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, năm 1985, Võ Ngọc Khánh khi đó gần 30 tuổi, cùng 1 nhóm 4 đối tượng khác đến một tiệm tạp hoá trên địa bàn cướp tài sản. Một đối tượng trong nhóm của Khánh mang theo một khẩu súng dí vào đầu chủ nhà đe doạ để đồng bọn thực hiện trót lọt hành vi cướp tài sản.

Sau khi nhóm này bỏ đi, bị hại đã báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định danh tính nhóm đối tượng gây án; trong đó, có Võ Ngọc Khánh và lần lượt truy bắt các đối tượng. Ngoài hành vi trên, can phạm Khánh còn phạm thêm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng Khánh sau đó bị kết án 18 năm tù giam.

Sau khi bị giam giữ 1 năm, bị án Khánh được cho đi khám bệnh. Lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, Khánh bỏ trốn đến tỉnh Hà Tuyên, nhặt được giấy tờ của một người tên La Văn Dũng (sinh năm 1954). Khánh sau đó bỏ trốn đến các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Nông sinh sống cùng vợ con.

Tại xã Hoà Nam, hàng chục năm trước, Khánh đưa vợ, 2 con trà trộn đến đây theo diện đi kinh tế mới với người dân từ các tỉnh phía Bắc vào đây. Khánh khi đó đã làm giấy tờ KT3 thay tên đổi họ là La Văn Dũng. Khánh cũng huỷ bỏ hết giấy tờ cũ, thay họ cho 2 con, tự khai tên cha cũng họ La; còn mẹ và vợ Khánh giữ nguyên tên, họ; hoàn thành các thủ tục giấy tờ, tên giả và sử dụng từ đó đến nay, tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

C.THÀNH