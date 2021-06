Giao Công an Bảo Lộc điều tra làm rõ vụ việc phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

TIN LIÊN QUAN Thu hồi giấy phép và yêu cầu tạm dừng hoạt động thẩm mỹ viện vi phạm quy định phòng chống dịch

Phóng viên bị bà Nguyễn Huân Thị hành hung, miệt thị cản trở khi tác nghiệp cùng đoàn liên ngành TP Bảo Lộc

Văn bản chỉ đạo nêu rõ, ngày 2/6, Báo Lâm Đồng Online phản ánh phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp ghi nhận đoàn liên ngành kiểm tra tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (42 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TP Bảo Lộc). Theo đó, Công an TP Bảo Lộc được giao nhiệm vụ xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Lâm Đồng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết: “Liên quan đến vụ việc phóng viên bị hành hung, miệt thị khi đang tác nghiệp, Công an thành phố đã tiếp nhận hồ sơ từ phía Công an Phường 1 chuyển tới. Đối với người bị hại là phóng viên – H.Đ đã được chúng tôi mời lên làm việc để viết tường trình lại vụ việc. Còn không có chuyện phóng viên H.Đ bị công an triệu tập như một số trang mạng xã hội đã thông tin. Chúng tôi khẳng định những thông tin các trang mạng xã hội facebook và trang fanpage 24h Event&Travel (Event24h.vn) đăng tải các thông tin với lời lẽ xúc phạm, miệt thị trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Hiện, các nội dung đã bị gỡ nhưng Công an thành phố Bảo Lộc và Phòng An ninh mạng Công an Lâm Đồng đang phối hợp điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Riêng về người phụ nữ hành hung và có lời lẽ miệt thị phóng viên, cơ quan công an cũng đã mời lên lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các sai phạm. “Người phụ nữ hành hung, miệt thị phóng viên khi tác nghiệp được xác định là bà Nguyễn Huân Thị (42 tuổi, ngụ tại Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội). Các tài liệu cho thấy, bà Thị đã có hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp rõ ràng; đồng thời, chúng tôi đang mời bà Thị lên lấy lời khai để xác minh, làm rõ một số hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cơ quan công an cũng đang tập trung điều tra làm rõ các sai phạm liên quan đến thẩm mỹ viện Minh Châu Asian để xử lý theo quy định” – Đại tá Phùng Tất Thành cho biết thêm.

PV