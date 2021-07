Đức Trọng: Kỷ luật cán bộ, nhân viên để xảy ra phá rừng tại Tiểu khu 267C

* Xử phạt 5 đối tượng phá rừng 39 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 16/7, UBND huyện Đức Trọng cho biết đã chỉ đạo, xử lý và kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan tới vụ phá rừng tại Tiểu khu 267C, xã Hiệp An xảy ra vào đầu tháng 6/2021.

Thông rừng bị chặt hạ ngổn ngang tại Tiểu khu 267C

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Tân Khoa, nhân viên hợp đồng phụ trách tiểu khu 267C. Kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Phạm Mạnh Thùy - Đội trưởng Đội chuyên trách bảo vệ rừng số 1 - Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Đại Ninh và điều chuyển công tác đến địa bàn khác. Kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Nhẫn - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh và phê bình rút kinh nghiệm với ông Trương Văn Quang - Phó Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh. Ngoài ra, kiểm điểm, phê bình, nhắc nhở đối với ông Phan Hữu Long - Kiểm lâm viên phụ trách Tiểu khu 276C thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng.

Liên quan đến vụ phá rừng tại khoảnh 3, Tiểu khu 267C, ngày 16/7, UBND huyện Đức Trọng cũng cho biết đã tiến hành xử phạt hành chính đối với các đối tượng phá rừng số tiền là 39 triệu đồng.

Qua đấu tranh, điều tra mở rộng của Công an huyện, Hạt Kiểm lâm và các đơn vị liên quan, xác định: Diện tích rừng bị tác động tại vụ việc nêu trên là 811 m2 , tổng số cây thông các đối tượng khai nhận đã cưa hạ là 07 cây, đối tượng rừng sản xuất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý; tang vật thu giữ gồm 01 máy cưa tay, toàn bộ lâm sản đã bị cắt thành 25 lóng gỗ.

Theo kết quả định giá tang vật, phương tiện vi phạm, giá trị tài sản thiệt hại của 25 lóng gỗ Thông ba lá, nhóm IV, tổng khối lượng 4,492 m3 là 9.799.432 đồng, chưa đến khung truy tố trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng. Vì vậy, Công an huyện đã chuyển hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm huyện để xử lý theo quy định. Trên cơ sở hồ sơ được xác lập, Hạt Kiểm lâm huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đối tượng với tổng số tiền phạt là 39 triệu đồng cùng về hành vi “Phá rừng trái pháp luật”; tịch thu tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính gây ra và buộc trồng lại rừng trên diện tích vi phạm theo quy định.

Cụ thể, Công an huyện Đức Trọng đã xác định Thái Văn Trường (34 tuổi, ngụ tại Phường 6, TP.Đà Lạt) là đối tượng chủ mưu thuê 4 người cưa hạ cây rừng trái phép tại khoảnh 3, tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng để chiếm đất trồng cây nông nghiệp, gồm: Nguyễn Hồ Minh Tú (23 tuổi, ngụ tại thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng), Cil Ha Thức (23 tuổi), Cil Ha Phi (30 tuổi), Lơ Mu Ha Thiên (23 tuổi).

Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập các trường hợp liên quan đến vụ phá rừng trái phép tại Tiểu khu 267C để đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

C.THÀNH - H.YÊN