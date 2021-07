Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin y tế

(LĐ online) - Ngày 9/7, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại các đơn vị theo chỉ đạo của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đảm bảo an toàn thông tin trong tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2, cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử

Để phòng tránh các nguy cơ lây nhiễm mã độc, mất dữ liệu, Sở Y tế tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại đơn vị, bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền cho máy chủ, máy tính của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên. Sử dụng mật khẩu mạnh khi truy cập máy chủ và các hệ thống; thường xuyên thay đổi mật khẩu.

Thực hiện giám sát mạng, giám sát an toàn thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý các các cuộc tấn công; kiểm tra và xử lý các thiết bị trong toàn bộ hệ thống mạng nếu có dấu hiệu kết nối đến các tên miền độc hại. Cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật cho hệ điều hành và các ứng dụng trên máy chủ, máy trạm. Thực hiện đánh giá an toàn thông tin định kỳ theo quy định.

Thực hiện xác định cấp độ an toàn thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TTBTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị và có các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin phù hợp.

AN NHIÊN