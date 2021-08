Phải bồi hoàn chi phí đào tạo trong trường hợp nào?

Bà Lê Thị Hương (Hà Nội) được đơn vị cử đi học chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, theo học bổng của Chính phủ New Zealand. Trước khi đi học, bà làm đơn cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị, ít nhất là 10 năm.

Sau khi tốt nghiệp, bà trở về công tác tại đơn vị được một năm thì xin thôi việc. Bà Hương hỏi, bà có phải đền bù chi phí đào tạo theo Nghị định số 143/2013/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay, quy định bồi hoàn kinh phí đào tạo cho học viên được cử đi học thực hiện theo các văn bản pháp lý sau:

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo và Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP (các văn bản này không áp dụng đối với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển).

- Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/7/2000 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn;

- Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 10/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

- Bộ luật Lao động;

- Luật Cán bộ, công chức;

- Luật Viên chức.

Trường hợp bà Lê Thị Hương hỏi không nói rõ bà có thuộc đối tượng công chức, viên chức hay không, vì vậy không có cơ sở để trả lời.

Nếu bà Hương thuộc đối tượng công chức, viên chức được cử đi học sẽ chịu sự điều chỉnh theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017. Nếu bà Hương không thuộc đối tượng công chức, viên chức được cử đi học sẽ điều chỉnh theo Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013.

Ngoài ra, bà Hương được cử đi học theo chương trình đào tạo Thạc sĩ theo chương trình học bổng của Chính phủ New Zealand với cam kết làm việc ít nhất 10 năm tại đơn vị. Theo quy định hiện nay học bổng của Chính phủ các nước không yêu cầu các lưu học sinh bồi hoàn. Vì vậy, bà Hương sẽ phải thực hiện bồi hoàn theo cam kết với đơn vị cử đi học.

(Theo Chinhphu.vn)