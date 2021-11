(LĐ online) - Ngày 9/11, UBND huyện Đức Trọng cho biết đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm, xử lý nghiêm hành vi hủy hoại rừng thông 3 lá tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng…

Theo nhận định của cơ quan chức năng, các đối tượng phá hoại rừng thông là nhằm lấy đất làm nương rẫy

Vụ phá rừng trái pháp luật trên xảy ra tại khu vực Tiểu khu 268, thuộc địa giới hành chính xã Hiệp An nằm bên đường Cao tốc Liên Khương - Prenn Đà Lạt. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có hai vị trí rừng thông bị ken cây, vạc gốc, đầu độc bằng thuốc độc, làm cây chết đứng.

Cụ thể, tại vị trí Khoảnh 12, Tiểu khu 268, xã Hiệp An do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý có 23 cây thông đường kính gốc từ 22 - 48 cm, chiều cao từ 9 - 13 m bị chết khô. Nằm cách đó không xa là khu vực thông nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng có tới 44 cây thông 3 lá đường kính gốc từ 12 - 43 cm, cao từ 9 - 14 m bị ken gốc, đổ hoá chất, làm cây vàng lá, chết đứng.

Quan sát hiện trường cho thấy hai khu vực thông đã, đang chết đứng, lá chuyển sang màu vàng, không thể khôi phục. Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, tổng trữ lượng gỗ tại hai vị trí bị thiệt hại là hơn 31 m3. Sau khi vụ việc được phát hiện, Ban Lâm nghiệp xã Hiệp An, kiểm lâm phụ trách địa bàn và hộ nhận khoán đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được đối tượng đầu độc rừng thông.

Liên quan vụ việc, UBND huyện Đức Trọng cũng đã có văn bản chỉ đạo xử lý hành vi phá rừng, ken cây trái pháp luật trên địa bàn xã Hiệp An. Đồng thời, giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh phối hợp với Ban Lâm nghiệp xã Hiệp An, kiểm lâm phụ trách địa bàn Hiệp An khẩn trương điều tra truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

THỤY TRANG