Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 17 năm lẩn trốn

(LĐ online) - Ngày 3/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã truy bắt được đối tượng Võ Văn Nho (37 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản” đã lẩn trốn 17 năm theo Quyết định truy nã số 24 ngày 19/11/2004 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Võ Văn Nho (bên trái)

Theo phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, vào thời điểm năm 2004, Võ Văn Nho cùng với các đối tượng Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Văn Dương, Đặng Bá Nghĩa, Trần Đức Hải đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã K’Long, huyện Đức Trọng. Đây là các vụ cướp tài sản rất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, xâm phạm đến tài sản, sức khỏe của người dân.

Ngày 28/3/2005, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa, xử phạt Trần Đức Hải 8 năm tù, Đặng Bá Nghĩa 7 năm tù và Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Riêng hai đối tượng Nguyễn Minh Tú và Võ Văn Nho sau khi gây án bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đối tượng Võ Văn Nho chọn những địa bàn hẻo lánh, xa khu dân cư, điều kiện giao thông đi lại khó khăn để làm ăn, sinh sống và luôn thay đổi chỗ ở tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, thậm chí trốn sang Campuchia một thời gian dài ẩn náu. Đối tượng không làm giấy tờ tùy thân, đã lấy vợ nhưng không đăng ký kết hôn, không để lộ thông tin về bản thân trong suốt 17 năm, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, truy vết đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm. Sau thời gian thu thập thông tin và xác minh quá trình di chuyển của đối tượng, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức vây bắt được Võ Văn Nho khi đối tượng đang lẩn trốn tại vùng nông thôn hẻo lánh thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận sau đó di lý về tỉnh Lâm Đồng để xử lý.

Hiện, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can, để điều tra, truy tố Võ Văn Nho về các tội danh mà bị can đã gây án.

TIẾN DÂN