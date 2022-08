Bảo Lộc: Triệt phá băng nhóm chuyên đột nhập trộm cắp xe máy quy mô lớn

(LĐ online) - Chỉ trong một thời gian ngắn, băng nhóm trộm cắp với 3 đối tượng cùng nhau cấu kết đột nhập nhà dân thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Đạ Tẻh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Vụ án vừa được Đội Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp triệt phá, bắt gọn các đối tượng.

Các đối tượng Dũng, Hà và Sáng bị công an bắt giữ sau khi thực hiện 7 vụ trộm cắp

Theo Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc, trong thời gian vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản được người dân trình báo lên cơ quan công an. Hầu hết các vụ mất trộm đều xảy ra vào ban đêm, khi người dân ngủ say hoặc vắng nhà thì bị kẻ trộm cắt khóa đột nhập trộm cắp xe máy. Điển hình là vụ trộm xảy ra vào đêm 6/8, các đối tượng đã đột nhập một khu nhà trọ trên địa bàn Phường 2 (TP Bảo Lộc) lấy trộm 4 chiếc xe máy của người ở trọ. Trước đó, tại phường B’Lao và xã Lộc Châu đã xảy ra một số vụ trộm đột nhập nhà dân lấy cắp xe máy với thủ đoạn tương tự.

Từ những thông tin về các vụ mất trộm, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự lập chuyên án phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn vào cuộc điều tra, triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã thu thập được những thông tin liên quan đến các đối tượng và chờ “cá tiếp tục cắn câu” để bắt gọn. Đến ngày 9/8, các đối tượng thuê xe ô tô di chuyển từ TP Bảo Lộc về huyện Đạ Tẻh thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy tại xã Đạ Lây rồi mang xe máy về Bảo Lộc cất giấu. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ trộm xe máy từ Công an huyện Đạ Tẻh, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng phối hợp với Công an Đạ Tẻh bắt giữ 3 đối tượng liên quan để đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Lê Duy Dũng (38 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hà (37 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Văn Sáng (26 tuổi, ngụ tại huyện Bảo Lâm).

Tang vật các vụ trộm cắp được Công an TP Bảo Lộc thu hồi

Qua đấu tranh, Dũng, Hà và Sáng khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết, 3 đối tượng đã cấu kết với nhau để thực hiện các vụ trộm cắp xe máy. Để thực hiện trót lọt các vụ trộm, các đối tượng thường chọn thời điểm vào đêm khuya, rồi chia nhau ra hành động. Với thủ đoạn trên, ban đầu, Dũng, Hà và Sáng khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 7 vụ đột nhập nhà dân lấy trộm 10 chiếc xe máy. Trong đó, có 6 vụ chúng thực hiện trên địa bàn TP Bảo Lộc, với 9 xe máy; vụ còn lại được các đối tượng thực hiện tại xã Đạ Lây (huyện Đạ Tẻh) lấy trộm 1 xe máy. Sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm, 3 đối tượng lấy xe máy về cất giấu tại một nhà hoang trên địa bàn TP Bảo Lộc rồi thuê xe tải vận chuyển về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Duy Dũng và Phạm Mạnh Hà để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam các bị can về tội “Trạm cắp tài sản”. Riêng Nguyễn Văn Sáng đã được Công an huyện Đạ Tẻh khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ cùng tội danh nêu trên.

HẢI ĐƯỜNG