Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ vào Lâm Đồng

(LĐ online) - Sau hơn 1 tháng theo dõi, mật phục, Công an tỉnh Lâm Đồng do Đại tá trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo đã bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ từ địa phương khác về Lâm Đồng tiêu thụ.

Các đối tượng vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ

Tối 13/11, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

4 người bị bắt giữ gồm: Man Văn Tự (34 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Phạm Anh Tịnh (33 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Lê Đình Sang (37 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) và Nguyễn Thị Phương Thảo (27 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Trong số 4 đối tượng trên, Lê Đình Sang đang bị Công an Lâm Đồng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 13/11, nguồn tin trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Lâm Đồng báo về có một nhóm sử dụng xe ô tô con để vận chuyển pháo hoa nổ từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước về Lâm Đồng.

Đại tá trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương lập các phương án nghiệp vụ với quyết tâm bắt bằng được nhóm đối tượng đưa pháo hoa từ các tỉnh khác về địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ.

Đến 18 giờ cùng ngày, khi nhóm người nói trên sử dụng 2 xe ô tô vận chuyển 1.774 kg pháo; trong đó, có 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ đến địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà thì bị lực lượng công an mật phục yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi bị phát hiện, các đối tượng vận chuyển pháo đã liều mình lao xe để tháo chạy thoát thân nhưng bị lực lượng Công an Lâm Đồng khống chế, bắt giữ tại hiện trường.

Bước đầu tại cơ quan công an, cả 4 đối tượng đều thừa nhận đã vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

CHÍNH THÀNH – ĐỨC HUY