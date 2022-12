Đam Rông: Xử phạt hơn 300 triệu đồng các trường hợp vi phạm giao thông

(LĐ online) - Từ ngày 15/11 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đam Rông đã lập biên bản 102 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, tạm giữ 2 xe ô tô và 43 mô tô, tước 8 giấy phép lái xe, ra quyết định xử phạt với số tiền 314,8 triệu đồng.

Cảnh sát Giao thông tiến hành lập biên bản đối với người điểu khiển xe ô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn tuần tra, phát hiện 1 trường hợp tàng trữ 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy sắt; 1 trường hợp dương tính với chất ma tuý; vận động thu hồi 1 khẩu súng hơi CPC; tiến hành lập biên bản 3 trường hợp thay đổi đặc tính, kết cấu, hình dạng xe…

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền tại các trường học, xây dựng các bài viết trên fanpage Công an huyện Đam Rông - Lâm Đồng nhằm tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

Kết quả trên nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023 của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đam Rông.

Trọng tâm của đợt cao điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân trong dịp cuối năm.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã phối hợp với tổ tuần tra liên lực lượng và Công an các xã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

HOÀNG SA - NGỌC NGÀ