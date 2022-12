Xử lý đoàn mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Đoàn 10 xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và nhiều thời điểm còn dàn hàng ngang trên Quốc lộ 20 gây nguy hiểm cho người, phương tiện giao thông đã bị xử lý.

Đoàn mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông bị xử lý vào sáng 22/12

Sáng 22/12, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Lâm Đồng đã lập chốt trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) để kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm an toàn giao thông trên Quốc lộ. Việc lập chốt xử lý vi phạm giao thông được Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi thực hiện theo kế hoạch đợt cao điểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông Festival Hoa Đà Lạt và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện đoàn 10 xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 20. Mặc dù lưu thông qua khu đông dân cư, nhưng đoàn mô tô vẫn chạy tốc độ cao, nhiều xe còn lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã chốt chặn yêu cầu những người điều khiển dừng mô tô để xử lý vi phạm theo quy định. Qua đó, có 10 trường hợp điều khiển 10 xe mô tô đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông lập biên bản vi phạm hành chính do vi phạm tốc độ. Trong đó, có 2 trường hợp bị tước giấy phép lái xe 2 tháng và 8 trường hợp bị tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý vi phạm.

Theo Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, càng về cuối năm, lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20, đặc biệt là phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn, Trạm đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra trên Quốc lộ 20. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

KHÁNH PHÚC