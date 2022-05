Cảng hàng không Liên Khương - CN TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức chào giá rộng rãi gói thầu:

“Cắt cây quỳ, cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước khu vực nhà ga hành khách và khu bay - Cảng HK Liên Khương”.

- Yêu cầu đối với dịch vụ:

+ Khu vực nhà ga hành khách: Cắt cây quỳ, cắt cỏ 66,5ha/1 năm (chia làm 07 đợt). Nạo vét mương thoát nước 1800m/1 năm (chia làm 02 đợt);

+ Khu bay: Cắt cây quỳ, cắt cỏ 66,5ha/1 năm (chia làm 07 đợt). Nạo vét mương thoát nước 1800m/1 năm (chia làm 02 đợt);

+ Cắt cây quỳ, cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước khu vực nhà ga hành khách và khu bay đúng vị trí, đủ số lượng theo bản vẽ thiết kế; đảm bảo sạch sẽ và mỹ quan;

+ Tổ chức thi công khi có hoạt động bay nên đơn vị thi công phải đảm bảo quy định về an toàn lao động, an ninh an toàn của Cảng HK Liên Khương.

- Giá chào: Đề nghị chào giá đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết phương thức thanh toán. Điều kiện tạm ứng không chấp nhận ≥ 20% giá trị hợp đồng.

Hiệu lực hồ sơ chào giá: 45 ngày kể từ ngày 11 /05/2022.

- Phát hành hồ sơ thông báo mời chào giá: Từ 08h00 ngày 11 /05/2022 đến 16h30 ngày 14 /05/2022.

- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng – Cảng hàng không Liên Khương, Quốc lộ 20, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng

- Số điện thoại: 02633.843.802

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

- Hình thức đấu thầu: Chào giá rộng rãi.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: từ 8h00 ngày 11 /05/2022 đến 16h30 ngày 14/05/2022.

- Thời gian mở thầu: 9h00 ngày 16 /05/2022.

Trân trọng!