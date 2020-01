Cháy lớn ở Ấn Độ, lính cứu hỏa cũng bị mắc kẹt

Ít nhất 13 lính cứu hỏa bị thương và nhiều lính cứu hỏa bị mắc kẹt khi tìm cách dập đám cháy lớn tại một nhà máy pin ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Ít nhất 13 lính cứu hỏa bị thương và nhiều lính cứu hỏa bị mắc kẹt khi tìm cách dập đám cháy lớn tại một nhà máy pin ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Tờ India Express ngày 2-1 cho biết lực lượng cứu hỏa được gọi đến hiện trường đám cháy ở khu vực Peera Garhi ở phía tây New Delhi vào 4h30 sáng cùng ngày. Ban đầu, chỉ bảy xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

Tuy nhiên, khi ngọn lửa bùng phát dữ dội và gây nổ khiến nhà máy này đổ sập, chôn vùi nhiều người, tổng cộng 35 xe cứu hỏa đã lập tức được triển khai để khống chế ngọn lửa. Trong số bốn người bị mắc kẹt trong tòa nhà có ba nhân viên cứu hỏa.

Theo truyền thông địa phương, khói đen bốc lên mịt mù từ đám cháy. Lực lượng cứu hỏa cho biết họ phải cực kỳ cẩn thận vì khói từ các viên pin bốc cháy rất độc hại. Họ cũng phải khẩn trương di dời các vật liệu dễ cháy ra khỏi tòa nhà.

"Tôi rất đau lòng khi nghe tin. Tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Lực lượng cứu hỏa đang cố gắng hết sức. Cầu cho những người bị mắc kẹt được an toàn" - Thủ hiến vùng Delhi Arvind Kejriwal nói.

Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho thấy nhà máy pin ở Peera Garhi chứa nhiều vật liệu dễ cháy nhưng lại không có đủ thiết bị cứu hỏa theo yêu cầu. "Đáng lẽ phải có nhiều lối vào và lối thoát trong tòa nhà. Cũng không có đủ các kênh để thông gió" - giám đốc lực lượng cứu hỏa địa phương Atul Garg nói.

Cháy nổ thường xuyên xảy ra tại các tòa nhà ở Ấn Độ do thiếu các quy định về an toàn. Hồi tháng 12-2019, tại New Delhi cũng đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm 43 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

(Theo tuoitre.vn)