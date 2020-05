Diễn biến COVID-19 đến 5h45 sáng 28/5: Mỹ vượt 100.000 ca tử vong

Tổng số ca nhiễm tại Nga lên tới 370.680 người

Giới chức y tế Nga ngày 27/5 thông báo đã có 8.338 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 370.680. Ngoài ra, Nga cũng ghi nhận 161 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do dịch COVID-19 trên cả nước cho đến nay lên 3.968.

Ngày 27/5, Quân đội Nga thông báo đã mở một bệnh viện dã chiến ở khu vực Bắc Caucasus của Dagestan, nơi giới chức địa phương đang vất vả khống chế dịch COVID-19. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các bác sĩ quân y đã dựng một cơ sở gồm 100 giường bệnh ở làng Botlikh và "nhân viên y tế sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân". Đến nay, quân đội đã điều 135 quân nhân, trong đó có 72 chuyên gia y tế, tới Dagestan theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Trước đó, Tổng thống Putin đã thừa nhận rằng tình hình rất phức tạp và các biện pháp khẩn cấp cần được thực hiện ở khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 5 này tại Nga. Về thủ đô Moskva, ông Putin ghi nhận thủ đô đã ngăn chặn thành công "kịch bản xấu nhất" khi chính quyền thành phố đang xem xét nới lỏng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trong nhiều ngày qua.

Hungary đề xuất hủy bỏ luật tình trạng khẩn cấp

Chính phủ Hungary đang đệ trình dự luật đề xuất hủy bỏ luật tình trạng khẩn cấp được áp dụng trong thời gian nước này chống đại dịch COVID-19.

Trong một phát biểu đăng trên tài khoản Facebook, Bộ trưởng Tư pháp Hungary Judit Varga cho biết: “Khi dự luật được thông qua, luật tình trạng khẩn cấp tại Hungary dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/6 tới".

Trước đó, ngày 30/3, Quốc hội Hungary đã thông qua đạo luật cho phép Thủ tướng Viktor Orban quản lý bằng sắc lệnh không giới hạn về thời gian, đồng thời áp dụng hình phạt tù tới 5 năm đối với những người cảm trở các biện pháp nhằm kiềm chế dịch COVID-19 lây lan hoặc phát tán thông tin sai lệch liên quan dịch bệnh. Theo Thủ tướng Orban, đạo luật trên tạo điều kiện cho chính phủ của ông phản ứng nhanh chóng, hiệu quả và thích đáng trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp. Ông cũng khẳng định rằng đạo luật trên có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào theo quyết định của quốc hội hoặc Tòa án Hiến pháp.

Với dân số gần 10 triệu người, Hungary đã ghi nhận 3.793 ca mắc COVID-19, trong đó có 505 trường hợp tử vong. Cả hai con số thống kê này đều đang ghi nhận xu hướng chậm lại tích cực dù các biện pháp hạn chế xã hội bắt đầu được dỡ bỏ từng bước.

Australia xem xét nới lỏng hạn chế đi lại với New Zealand

Số ca mắc bệnh COVID-19 đều giảm tại Australia và New Zealand đã giúp hai nước nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại với nhau.

Tại Australia, số ca mắc COVID-19 đã giảm xuống dưới 500 người, trong khi bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại New Zealand cũng vừa xuất viện ngày 27/5. Do đó, giới chức y tế Australia khẳng định hoàn toàn có khả năng nước này và New Zealand sẽ cho phép người dân hai nước đi lại lẫn nhau.

Trong tuần này, các quan chức y tế cấp cao hai nước đã đàm phán sơ bộ và chuẩn bị trình khuyến cáo lên chính phủ trong những tuần tới về cách thức nối lại việc đi lại an toàn.

Australia đã ghi nhận 7.144 ca mắc COVID-19, trong đó có 103 trường hợp tử vong. Trong khi đó, New Zealand đã trải qua 5 ngày mà không có ca mắc COVID-19 nào mới. Tính đến nay, nước này ghi nhận 1.504 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 21 người tử vong.

Tuy nhiên, theo một kết quả khảo sát, do Đại học Monash của Australia tiến hành đối với 1.000 phòng khám địa phương, các bệnh viện tại nước này đang đối mặt với nguy cơ phải tiếp nhận làn sóng bệnh nhân thứ 2 và thứ 3 do dịch COVID-19 trong giai đoạn từ nay đến Giáng sinh.

Người dân đi dạo tại khu vực Bờ Hồ ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 17/5

Trung Quốc tiếp tục không có ca nhiễm mới trong nước

Giới chức y tế Trung Quốc thông báo không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào ở trong nước trong ngày 26/5.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 27/5 đã thông báo kết quả trên trong báo cáo hằng ngày, theo đó cho biết ngày 26/5 có một ca nhiễm nhập cảnh tại thành phố Thượng Hải. NHC cũng cho biết không có thêm ca tử vong nào do COVID-19 tại Trung Quốc. Ngoài ra, thêm 3 bệnh nhân đã khỏi bệnh, theo đó tổng số người được xuất viện tăng lên 78.280 người. Còn 79 bệnh nhân đang được điều trị.

Tính đến hết ngày 27/5, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 82.993 ca mắc và 4.634 ca tử vong vì COVID-19.

Giới chức hàng không Trung Quốc sẽ cân nhắc tăng số chuyến bay quốc tế miễn là nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ bên ngoài được kiểm soát. Số chuyến bay quốc tế tối đa được phép khai thác hiện nay là 134 chuyến/tuần. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên 407 chuyến/tuần từ ngày 1/6 tới.

Hiện các hãng hàng không Trung Quốc phải giảm số chuyến bay xuống còn một chuyến/tuần đến một quốc gia nhất định, trong khi các hãng hàng không nước ngoài cũng chỉ được yêu cầu giới hạn chuyến bay tới Trung Quốc xuống một chuyến/tuần.

Hàn Quốc phạt tù người vi phạm luật phòng bệnh truyền nhiễm

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC) ngày 27/5 cho biết nước này đã ghi nhận 40 ca nhiễm, trong đó 37 ca lây nhiễm trong nước và 3 ca nhập cảnh, nâng tổng số người mắc bệnh ở Hàn Quốc lên 11.265 trường hợp. Đây là số ca mắc trong ngày nhiều nhất tại Hàn Quốc trong 49 ngày qua.

Hàn Quốc đã dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh sau vụ lây nhiễm tập thể từ ổ dịch Itaewon, song KCDC nhấn mạnh phải hết sức cảnh giác với những trường hợp phát hiện nhiễm bệnh khá muộn, nhất là khi đang có dấu hiệu bùng phát thêm các ổ dịch tập thể tại bệnh viện Samsung (ở thủ đô Seoul) và một số khu vực đông người nước ngoài như thành phố Ansan, Incheon ... có nguồn gốc lây nhiễm từ ổ dịch Itaewon.

Nhằm răn đe những người cố tình vi phạm các quy tắc phòng dịch, Tòa án khu vực Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi ngày 26/5 đã tuyên án 4 tháng tù giam đối với một công dân vi phạm Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Asakusa, Tokyo, Nhật Bản ngày 24/5

Nhật Bản thúc đẩy sáng kiến "Go To Travel" khôi phục du lịch

Chính phủ Nhật Bản đang tìm cách khôi phục ngành du lịch, một động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, bằng cách cấp tiền cho người dân đi du lịch trong nước.

Theo sáng kiến “Go To Travel”, Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp tới 20.000 yen/ngày cho người dân đi du lịch. Khoản hỗ trợ trên sẽ trang trải một nửa chi phí cho các chuyến đi, được cấp thông qua việc kết hợp giảm giá mạnh và các phiếu quà tặng sử dụng tại các cửa hàng và nhà hàng gần điểm du lịch. Sáng kiến này dự kiến bắt đầu được triển khai vào cuối tháng 7 tới, áp dụng đối với người dân đặt tour du lịch qua các công ty du lịch Nhật Bản hoặc đặt trực tiếp với khách sạn hay các nhà trọ truyền thống ở nước này.

Khoảng 1.350 tỷ yen trong gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá hơn 200.000 tỷ yen của Chính phủ Nhật Bản sẽ được dành cho sáng kiến "Go To Travel".

Chính phủ Nhật Bản mong muốn khởi động lại nền kinh tế vốn chịu tác động nặng nề sau khi thuế tiêu dùng tăng hồi năm ngoái và tiếp theo là đại dịch COVID-19 khiến các hoạt động kinh doanh đều bị ngừng trệ. Ngành du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 khiến nhiều người dân Nhật Bản phải ở nhà. Hy vọng một lượng lớn du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong mùa Hè này đã tiêu tan khi Tokyo Olympics bị hoãn và Nhật Bản áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Tokyo Shoko, 31 công ty kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn ở nước này đã tuyên bố phá sản hoặc chuẩn bị đệ đơn phá sản trong tháng 4 vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.