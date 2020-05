Việt Nam ủng hộ kế hoạch của LHQ về hòa bình cho Yemen

Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình 3 điểm của Liên hợp quốc đối với vấn đề Yemen, đề nghị các bên liên quan chấm dứt xung đột ngay lập tức.

Xung đột vẫn tiếp tục leo thang tại Yemen

Tại Liên hợp quốc, ngày 14/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Yemen trong một tháng qua.

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Yemen Martin Griffiths Quyền Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Ramesh Rajasingham đã cập nhật về tình hình Yemen tại cuộc họp.

Liên hợp nhận thấy tình hình tại Yemen đã có một số tín hiệu tích cực, trong đó có việc các bên liên quan bày tỏ thiện chí tham gia và có đóng góp xây dựng vào quá trình đàm phán về đề nghị hòa bình 3 điểm của Đặc phái viên Liên hợp quốc (bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc, các biện pháp xây dựng lòng tin và tái khởi động tiến trình chính trị do người dân Yemen dẫn dắt).

Liên hợp quốc cũng đánh giá cao sự hợp tác, tham gia của các tổ chức quốc tế và khu vực, các thành viên Hội đồng bảo an trong việc thúc đẩy đề nghị hòa bình 3 điểm nêu trên. Tuy nhiên, tình hình nhân đạo tại Yemen vẫn còn nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 biến động khó lường, nhất là sự thiếu minh bạch trong thông tin, báo cáo số liệu đã cản trở việc dự trù thiết bị, nhu yếu phẩm đối phó với đại dịch.

Hệ thống y tế của Yemen đến nay vẫn chưa được cải thiện, tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục bất ổn do xung đột, giao tranh, mất giá nội tệ, chênh lệnh về giá hàng hóa giữa hai miền Nam-Bắc và dự trữ ngoại tệ giảm mạnh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã ra lệnh ngừng các hoạt động tại những khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát vì những rủi ro an ninh. Công tác bảo vệ thường dân, tiếp cận triển khai hoạt động nhân đạo gặp nhiều khó khăn do vấn đề tài chính.

Ngoài ra, Liên hợp quốc kêu gọi các bên tiếp tục thực hiện lệnh ngừng bắn, bảo vệ phụ nữ, bảo đảm sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào tiến trình chính trị tại Yemen.

Liên hợp quốc sẽ tiếp tục nỗ lực đóng vai trò trung gian, làm cầu nối giữa các bên để đẩy nhanh quá trình đàm phán chính trị đi đến thoả thuận chấm dứt chiến tranh tại nước này.

Các thành viên Hội đồng bảo an chia sẻ với những đánh giá của các báo cáo viên với thái độ lạc quan thận trọng; hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 1 tháng, kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực thực hiện lệnh ngừng bắn; bày tỏ quan ngại trước tuyên bố tự trị tại miền Nam của Hội đồng chuyển tiếp miền Nam Yemen (STC).

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng lên tiếng ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen; nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ các Hiệp định Stockhom và Riyadh; kêu gọi cộng đồng quốc tế cần chung tay hỗ trợ Yemen chống đại dịch COVID-19.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý đã phát biểu bày tỏ quan ngại trước những diễn biến gần đây tại Yemen, đặc biệt là vấn đề khủng hoảng nhân đạo.

Đại sứ bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình 3 điểm của Liên hợp quốc đối với vấn đề Yemen, đề nghị các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức; ủng hộ việc tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Yemen trong đầu tháng 6/2020.

Đại sứ nhấn mạnh nghĩa vụ bảo vệ thường dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận Stockholm và Thỏa thuận Riyadh, tiếp tục đối thoại và tiến tới một giải pháp chính trị toàn diện với vai trò trung gian của Liên hợp quốc.

(Theo vietnam+)