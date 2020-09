Mỹ và đồng minh châu Âu lại bất đồng về chống khủng bố

Trong khoảng thời gian ngắn, Mỹ và các đồng minh, đối tác của Mỹ ở châu Âu tại HĐBA LHQ đã nhiều lần liền công khai bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích cơ bản.

Lần trước liên quan Iran, còn lần này liên quan nội dung chống khủng bố quốc tế. Lần trước chỉ Cộng hòa Dominique ủng hộ dự thảo nghị quyết của Mỹ trong HĐBA LHQ. Lần này, Mỹ phải dùng đặc quyền của thành viên thường trực để phủ quyết một dự thảo nghị quyết được tất cả 14 thành viên còn lại ủng hộ.

Qua đó, có thể thấy quan hệ của Mỹ với các thành viên khác trong HĐBA LHQ không đồng thuận, nếu không muốn nói là xấu đi. Trong đó, Mỹ với nhóm Anh, Pháp và Đức bất đồng cả quan điểm lẫn lợi ích.

Dự thảo nghị quyết về chống khủng bố bao hàm những quy định về truy tố, cải huấn và tái hòa nhập những phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm mục đích không để cho IS phục hồi hoặc hình thành những dạng tổ chức khủng bố tương tự.

Không nước nào phản đối những nội dung ấy. Nhưng Mỹ còn yêu cầu phải hồi hương những phần tử này về đất nước của họ. Trong khi đó, các nước châu Âu vừa nêu lại không muốn như vậy.

Lo ngại của các nước châu Âu không khó hiểu, bởi so với Mỹ thì các nước này có nhiều công dân tham gia IS hơn. Vì thế, nếu để các phần tử khủng bố trên quay về, thì các nước châu Âu sẽ chịu gánh nặng lớn. Ngược lại, với Mỹ, nếu không quay về “quê hương” thì đồng nghĩa với việc các phần tử thuộc IS sẽ tiếp tục ở lại vùng đất của IS là Iraq và Syria. Như thế, Mỹ chịu gánh nặng lớn.

(Theo Thanhnien.vn)