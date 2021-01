Trung Quốc trừng phạt 28 quan chức cấp cao và chính khách hàng đầu của Mỹ

Nửa đêm 20/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào một loạt quan chức hàng đầu và chính khách nổi tiếng của Mỹ.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã công bố lệnh trừng phạt nói trên đúng thời điểm tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tại Washington D.C.

Theo nguồn tin này, trong vài năm qua, một số chính khách có quan điểm chống Trung Quốc tại Mỹ, vì lợi ích chính trị cá nhân ích kỷ, thành kiến, thù hận Trung Quốc và không quan tâm đến lợi ích của người dân hai nước Trung-Mỹ, đã lên kế hoạch, thúc đẩy và triển khai một loạt động thái điên rồ, can thiệp thô bạo vào các công việc nội bộ của Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc, xúc phạm người dân Trung Quốc và phá vỡ nghiêm trọng quan hệ song phương.

Chính phủ Trung Quốc quyết tâm hành động để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia và các lợi ích phát triển của mình. Trung Quốc quyết định trừng phạt 28 cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và những người phải chịu trách nhiệm chính trong những cách hành xử như thế của Washington đối với các vấn đề liên quan tới Trung Quốc.

China Daily cho hay danh sách trừng phạt có Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump Michael R. Pompeo, cố vấn kinh tế hàng đầu Peter K. Navarro, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert C. O'Brien, cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John R. Bolton cũng như các chính khách Mỹ nổi tiếng như David R. Stilwell, Alex M. Azar II, Keith J. Krach, Kelly D. K. Craft và Stephen K. Bannon.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ những cá nhân này và các thành viên mật thiết trong gia đình họ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc Đại lục, các Đặc khu hành chính Hong Kong và Macao. Những người này và các công ty-thực thể có quan hệ với họ cũng bị cấm làm ăn với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Động thái trên của Bắc Kinh diễn ra sau khi, ngày 19/1, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Chính phủ Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người với hành động trấn áp qui mô lớn nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng sắc tộc thiểu số chủ yếu là người Hồi giáo khác tại khu vực Tân Cương.

Theo New York Times, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu rõ: “Tôi tin rằng hành động diệt chủng này đang diễn ra và chúng tôi đang chứng kiến nỗ lực có hệ thống của đảng-nhà nước Trung Quốc nhằm hủy hoại những người Duy Ngô Nhĩ”.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất, Trung Quốc cho rằng lời cáo buộc nước này phạm tội "diệt chủng và tội ác chống lại loại người" của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là "lời nói dối không thể chấp nhận được".

Theo hãng tin AFP, bà Hoa Xuân Oánh - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ngày 20/1 đã chỉ trích tuyên bố của ông Pompeo, cáo buộc ông này bịa đặt "những tuyên bố sai gây náo động dư luận" trong suốt nhiệm kỳ của mình.

(Theo baotintuc.vn)