Việt Nam dự Hội nghị bàn tròn trực tuyến các chính đảng Nga-ASEAN

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chia sẻ Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Ngày 29/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu Đảng ta do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, đã tham dự Hội nghị bàn tròn trực tuyến các chính đảng Nga-ASEAN với chủ đề “Vai trò của các lực lượng chính trị có trách nhiệm của Nga và các nước ASEAN trong việc củng cố cấu trúc an ninh và hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương."

Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của Đảng Nước Nga Thống nhất trong bối cảnh năm 2021 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Nga-ASEAN, 25 năm quan hệ Đối tác đối thoại Nga-ASEAN.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp cao của Đảng Nước Nga Thống nhất, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Dân chủ Philippines-Quyền lực nhân dân, Đảng “Golkar” của Indonesia, và Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất của Malaysia.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng chia sẻ quan điểm châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng với dân số lớn, có nhiều nền văn minh của nhân loại và sự hiện diện của các quốc gia phát triển năng động trên thế giới. Mặc dù hòa bình, hợp tác, phát triển tiếp tục là xu thế lớn, song khu vực cũng đang phải đối mặt với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Để ứng phó với những thách thức này, các nước cần có thiện chí và tăng cường hợp tác trên cơ sở lấy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực làm nguyên tắc và mục tiêu cao nhất, giải quyết mọi sự khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, không để dẫn đến đối đầu, xung đột; việc xác định và bảo đảm lợi ích của mỗi quốc gia phải phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng.

Ông khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc ngăn ngừa khủng hoảng và xung đột, theo đó cần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin thông qua đối thoại, tham vấn, thúc đẩy hợp tác.

Đối với các vấn đề đang được các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế quan tâm như Biển Đông, cần đề cao nguyên tắc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; tăng cường tin cậy và kiềm chế, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình; không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Việc định hình, xây dựng các cấu trúc khu vực cần có sự tham gia đóng góp và phối hợp hành động của tất cả các bên, trong đó phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN, đặc biệt là thông qua các cơ chế chủ đạo mà ASEAN khởi xướng và dẫn dắt.

Ở cấp độ quốc gia, các chính đảng cần phát huy vai trò cùng với chính phủ ở các nước định hình các chủ trương, chính sách, khuôn khổ thuận lợi cho hợp tác song phương và đa phương; ở cấp độ quốc tế, cần thúc đẩy hợp tác, gia tăng hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, chia sẻ, đề xuất sáng kiến và phối hợp hành động.

Ông Võ Văn Thưởng chia sẻ Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác; chủ động và tích cực tham gia đóng góp có trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và các khuôn khổ hợp tác khác; cam kết và đóng góp thúc đẩy các tiến trình đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Nước Nga thống nhất, qua đó góp phần tạo nền tảng chính trị đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo các chính đảng chia sẻ quan điểm về sự cần thiết củng cố cấu trúc an ninh và hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên cơ sở các nguyên tắc thượng tôn pháp luật quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Các đại biểu bày tỏ sự coi trọng đối với quan hệ hợp tác Nga-ASEAN, nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, an ninh thông tin quốc tế, an ninh lương thực; phối hợp trong xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống như đại dịch COVID-19, bảo đảm tiếp cận vaccine công bằng và bình đẳng cho mọi người dân.

Các bên cũng thống nhất về sự cần thiết tăng cường hợp tác liên đảng quốc tế nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, kinh tế và xã hội giữa Liên bang Nga và các nước ASEAN; ủng hộ thúc đẩy các nỗ lực chung để vượt qua các thách thức toàn cầu và giải quyết các vấn đề khu vực.

(Theo TTXVN)