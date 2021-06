Việt Nam khẳng định ủng hộ chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tại cuộc họp về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hóa học.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Ngày 3/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, đồng thời biểu quyết và nhất trí (15/15 phiếu thuận) thông qua hai Nghị quyết liên quan đến tình hình Sudan và Libya.

Tại đây, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hóa học.

Hội đồng Bảo an đã nghe Phó Tổng Thư ký kiêm Đại diện cấp cao về giải trừ quân bị của Liên hợp quốc Izumi Nakamitsu và Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) Fernando Arias báo cáo cập nhật tình hình vũ khí hóa học tại Syria.

Các đại diện tập trung trao đổi về vấn đề điều tra các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, hợp tác kỹ thuật giữa Ban Thư ký OPCW và Syria trong giải quyết các khác biệt liên quan tới Khai báo ban đầu của Syria theo quy định của Công ước Cấm Vũ khí hóa học (CWC).

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ quan ngại chung của Hội đồng Bảo an về các thông tin cáo buộc việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria; nhấn mạnh việc cần duy trì hợp tác chặt chẽ và liên tục giữa Ban Thư ký OPCW và Syria trong thúc đẩy triển khai CWC và giải quyết mọi bất đồng, cũng như các vấn đề tồn đọng.

Bên cạnh đó, Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng nhằm hỗ trợ tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề Syria.

Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 2578, quyết định gia hạn các biện pháp được quy định tại Nghị quyết 2292 (2016) của Hội đồng Bảo an đến ngày 3/6/2022, trong đó cho phép các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, thông qua các tổ chức khu vực, trên cơ sở tham vấn phù hợp với Chính phủ Libya, tiến hành kiểm tra trên các vùng biển quốc tế (không bao gồm vùng biển thuộc chủ quyền của Libya) đối với các tàu đến và rời Libya nếu có căn cứ hợp lý để tin rằng các tàu này đang chở vũ khí hoặc vật liệu liên quan vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Hội đồng Bảo an cũng thông qua Nghị quyết 2579 quyết định gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất của Liên hợp quốc tại Sudan (UNITAMS) đến ngày 3/6/2022 và giữ nguyên bốn nhóm nhiệm vụ trụ cột chính của Phái bộ, gồm hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp chính trị và quản trị nhà nước, triển khai Thỏa thuận Hòa bình ngày 03/10/2020, hỗ trợ xây dựng hòa bình, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế và công tác nhân đạo.

Nghị quyết cũng cho phép UNITAMS hỗ trợ triển khai các mục tiêu chiến lược của Chính phủ Sudan, trong đó có xây dựng Hiến pháp mới, giám sát ngừng bắn ở Darfur, đàm phán hòa bình giữa Chính phủ và các nhóm vũ trang và thực hiện Kế hoạch quốc gia về Bảo vệ thường dân.

(Theo Vietnam+)