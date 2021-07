WHO cảnh báo mối nguy hại của thuốc lá điện tử

Các loại thuốc lá điện tử hoặc các thiết bị tương tự đều nguy hiểm đối với sức khỏe người sử dụng và cần phải được kiểm soát để tránh tình trạng các hãng sản xuất thuốc lá sử dụng các chiêu bài quảng cáo thiếu trung thực lôi kéo giới trẻ nghiện nicotine.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra kết luận trên trong báo cáo về "Đại dịch thuốc lá toàn cầu năm 2021" công bố ngày 27/7.

Báo cáo với nội dung trọng tâm đề cập đến các sản phẩm thuốc lá mới và mới nổi, nhấn mạnh rằng cần kiểm soát Hệ thống phân phối nicotine điện tử (ENDS) chặt chẽ để bảo vệ tối đa sức khỏe cộng đồng.

Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus khẳng định nicotine là chất gây nghiện và các loại thuốc lá điện tử có hại và cần phải được kiểm soát tốt hơn.

Theo người đứng đầu WHO, trong trường hợp các sản phẩm này chưa được cấm, chính phủ các nước cần đưa ra những chính sách thích hợp để bảo vệ người dân khỏi những mối nguy hại từ các loại thuốc lá điện tử và không để trẻ em, thành thiếu niên và nhóm người dễ bị tổn thương, tiếp cận các sản phẩm này.

Báo cáo này cũng chỉ rõ các nhà sản xuất thuốc lá điện tử thường nhắm đến giới trẻ và hấp dẫn nhóm đối tượng khách hàng này bằng hàng nghìn hương vị sản phẩm, khoảng 16.000 hương vị.

Trong báo cáo này, WHO đặc biệt quan ngại về người dưới độ tuổi 20 sử dụng thuốc lá điện tử từ mối nguy hiểm của những tác động của nicotine đối với sự phát triển của não bộ. Theo WHO, trẻ em sử dụng các thiết bị thuốc lá điện tử có xu hướng hút thuốc lá điếu trong tương lai.

Do đó, WHO khuyến cáo chính phủ các nước làm mọi điều trong khả năng để ngăn chặn những người không hút thuốc tránh xa thuốc lá điện tử.

Báo cáo của WHO cho biết hiện đã có 32 nước cấm bán các sản phẩm thuốc lá điện tử, trong khi có 79 nước đã đưa ra ít nhất một giải pháp cấm hoàn toàn sử dụng sản phẩm trên tại nơi công công cũng như cấm mọi hoạt động quảng cáo, khuyến mại,... hoặc yêu cầu các công ty chủ quản in các dòng chữ cảnh báo về sức khỏe trên bao bì sản phẩm. WHO cho biết vẫn còn 84 nước chưa có bất cứ động thái hạn chế hay cấm các sản phẩm loại này.

WHO nhấn mạnh thuốc lá là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của 8 triệu người mỗi năm, trong đó có 1 triệu người hút thuốc lá thụ động. Do đó, WHO nhấn mạnh việc kiểm soát thuốc lá điện tử không thể tách rời khỏi cuộc chiến chống hút thuốc lá.

(Theo baotintuc.vn)