Chủ tịch Quốc hội đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và giao lưu nhân dân; thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/9.

Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia. Ngay sau Lễ đón, hai bên đã tiến hành Hội đàm.

Chúc mừng thắng lợi có ý nghĩa trọng đại của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường nhiệm kỳ V ngày 5/6/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và chào mừng Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022,” chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022).

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin vui mừng dẫn đầu Đoàn đại Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo Campuchia tới các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu và thân tình, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đánh giá nhiều thập kỷ qua quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực; đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong quá trình phát triển, vai trò và vị thế trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đã thông báo về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội mỗi nước thời gian qua. Mặc dù bị tác động nặng nề của dịch COVID-19, kinh tế Campuchia vẫn tăng trưởng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, mức sống người dân được cải thiện. Kinh tế Campuchia tăng trưởng 2,4% trong năm 2021. Campuchia đã hoàn toàn mở cửa trở lại và chào đón khách du lịch quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá mặc dù bị tác động nặng nề của dịch COVID-19, nhưng hợp tác kinh tế hai nước vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Kim ngạch thương mại 2021 đạt 9,5 tỷ USD, tăng 79%. Việt Nam có 188 dự án đầu tư FDI tại Campuchia với tổng vốn 2,8 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và nằm trong tốp 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Kết quả đó đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai nước; thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết. Hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, đoàn kết. Trên cơ sở thành quả công tác phân giới, cắm mốc đạt 84% đường biên giới trên đất liền đã được Quốc hội hai nước phê chuẩn, hai bên tập trung giải quyết 16% mốc giới còn lại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên cần sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến 2030,” sớm ký kết Hiệp định thương mại biên giới, thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới, triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thoả thuận mà Quốc hội hai bên đã thống nhất, xem xét các khả năng bổ sung, mở rộng khung khổ hợp tác hiện có để phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đề nghị Quốc hội Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực cho Quốc hội Campuchia, cũng như thúc đẩy chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất lương thực khu vực sông Mekong, đưa khu vực này thành vùng an ninh lương thực của khu vực và thế giới, đồng thời đóng góp vào các hoạt động nhân đạo.

Khẳng định Quốc hội Việt Nam chung tay hỗ trợ Campuchia tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-43 do Quốc hội Campuchia làm chủ nhà vào tháng 11/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Samdech Heng Samrin về việc đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc là Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nghệ thông tin; khẳng định Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao, chuyên sâu về công nghệ thông tin và phiên dịch tại Việt Nam cho cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn về món quà là Tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia được Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trao tặng, cho biết dự kiến tòa nhà sẽ hoàn thành vào đầu năm 2024. Nhân dịp này, Chủ tịch Samdech Heng Samrin cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của Việt Nam dành cho Campuchia sâu sắc trước đây và hiện nay; khẳng định nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ công lao, sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm Chính thức Campuchia và tham dự dự Đại hội đồng AIPA-43 tại thủ đô Phnom Penh trong 11/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu mà lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay; đồng thời khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” cũng như quan hệ đoàn kết ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam; cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước, hai Quốc hội tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp nước này đầu tư, kinh doanh ổn định tại nước kia.

Về lĩnh vực giáo dục-đào tạo, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đây là lĩnh vực hợp tác chiến lược cho phát triển của mỗi nước và góp phần đoàn kết gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc. Việt Nam hợp tác sâu rộng với Campuchia về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, gồm cả bậc đại học và sau đại học; tiếp tục dành ưu tiên cho đào tạo cán bộ, các lãnh đạo quản lý các cấp với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Campuchia ưu tiên dành nhiều học bổng về các ngành, nghề mà Việt Nam có thế mạnh như nông-lâm nghiệp, thủy sản, y, dược, công nghệ thông tin… và học bổng cho con em người gốc Việt đi học tại Việt Nam.

Cảm ơn Campuchia hỗ trợ giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp vừa qua, Chủ tịch Quốc hội mong Samdech Chủ tịch và Quốc hội Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia về thủ tục nhập quốc tịch, ổn định cuộc sống, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cho biết Campuchia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gốc Việt tại Campuchia, cũng như của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hợp pháp tại Campuchia theo luật pháp của Campuchia.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đánh giá cao hợp tác hai nước tại các diễn đàn quốc tế, ASEAN, khu vực và tiểu vùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA 2022; đồng thời bày tỏ tin tưởng các Hội nghị cấp cao ASEAN và Đại hội đồng AIPA-43 tại Phnom Penh tháng 11/2022 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN, nâng cao vị thế quốc tế của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược, liên quan đến an ninh-phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực; đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Bày tỏ vui mừng về hai bên đã thực hiện tốt các nội dung “Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội” được ký tháng 5/2019, đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ủng hộ đề xuất hai bên trao đổi, ký bổ sung thỏa thuận hợp tác cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các nghị sỹ hai nước, giữa Nhóm Nghị sỹ Quốc hội trẻ của Campuchia với Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, giữa hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; mở rộng hợp tác cấp địa phương, kênh Hội đồng nhân dân, trong giám sát chung, cũng như tổ chức tọa đàm, hội thảo chung.

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Quốc hội mỗi nước một cách hiệu quả, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật đóng góp vào quyết sách quan trọng của mỗi nước; học tập, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và ban hành chính sách pháp luật để kịp thời tạo hành lang pháp lý hỗ trợ Chính phủ trong phục hồi kinh tế-xã hội sau dịch COVID-19.

Cùng với đó, hai bên phối hợp giúp Lào tổ chức thành công Hội nghị ba Chủ tịch Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam vào năm 2023. Hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) và các tổ chức nghị viện đa phương khác; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Khẳng định Quốc hội Việt Nam chung tay hỗ trợ cho thành công của Đại hội đồng AIPA-43 do Quốc hội Campuchia làm chủ nhà vào tháng 11/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc là Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nghệ thông tin; khẳng định Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao, chuyên sâu về công nghệ thông tin và phiên dịch tại Việt Nam cho cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Tại hội đàm, qua Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến các nhà lãnh đạo Campuchia.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn đã thăm Phòng Truyền thống Quốc hội; tham quan Khu trưng bày Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội.

Tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia.

