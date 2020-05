US Open có thể phải chuyển địa điểm thi đấu khỏi New York

Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) đang phải chịu áp lực không nhỏ trong việc đưa ra quyết định về thời gian và địa điểm của giải đấu. Giải Grand Slam thứ hai trong năm nay có thể sẽ không tổ chức ở New York như mọi năm.

US Open có thể sẽ được tổ chức ở Orlando (Florida).

Do ảnh hưởng của Covid-19, US Open năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31-8 đến ngày 13-9. Đại bản doanh của giải Grand Slam thường niên là ở New York, tuy nhiên nơi đây đang được coi là một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới. Mốc thời gian dù đã ấn định nhưng tổ chức ở New York lúc này là điều cực kỳ khó khăn.

Trong thông báo mới nhất Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) xác nhận kế hoạch đăng cai Mỹ mở rộng vẫn diễn ra đúng dự kiến, tuy nhiên tình hình sẽ được theo dõi chặt chẽ hơn.

Tờ Telegraph cũng tiết lộ rằng, US Open sẽ được chuyển tới Orlando (Florida) để bảo đảm cho sự an toàn của giải. Trung tâm quần vợt quốc gia Orlando cũng là nơi vừa xây dựng cụm 100 sân quần vợt và rất ít được sử dụng.

Kể từ khi Covid-19 xuất hiện, các giải đấu ở Mỹ đã đóng băng. Chỉ có duy nhất một giải đấu tư nhân mang tên “Lợi thế sân nhà” tổ chức ở Nam California và Sam Querrey là người đã lên ngôi vô địch sau hai ngày thi đấu.

(Theo nhandan.com.vn)