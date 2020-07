Nhiều tay đua mạnh tham dự giải Xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21

Giải Xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21-An Giang năm 2020 quy tụ nhiều tay đua mạnh nằm trong đội tuyển và đội trẻ quốc gia như Nguyễn Thị Thật, Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân...

Các vận động viên thi đấu chặng đầu tiên quanh đường Tân lộ Kiều Lương (thành phố Châu Đốc, An Giang), cự ly 45,6km

Sáng 19/7, tại Khu Du lịch Quốc gia núi Sam, thành phố Châu Đốc (An Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải Xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21-An Giang năm 2020.

Giải quy tụ 55 vận động viên của 9 đội xe đạp nữ, thuộc 6 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài, gồm Gạo Hạt ngọc trời, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Biwase Bình Dương, Gạch và Phân bón Con voi Bình Dương, Thành phố Cần Thơ, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh - MM Mega Market, Nhà thi đấu Thể dục-Thể thao Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) và Vĩnh Long.

Diễn ra từ ngày 19-24/7, Giải Xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21-An Giang năm 2020 có lộ trình đường đua khá hấp dẫn, tổng cự ly dài gần 580km, xuất phát từ thành phố Châu Đốc đi qua các tỉnh, thành phố An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp... về đích tại thành phố Long Xuyên (An Giang) - quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào ngày 24/7.

Sau lễ khai mạc, các tay đua nữ bước vào chặng thi đấu đầu tiên với đường đua là 12 vòng quanh đường Tân lộ Kiều Lương (thành phố Châu Đốc, An Giang), cự ly 45,6km.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khó khăn khi tìm kiếm nhà tài trợ nhưng Ban tổ chức vẫn quyết tâm tổ chức Giải Xe đạp nữ toàn quốc, do tỉnh An Giang khởi xướng hơn 20 năm qua.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Năm nay, ban tổ chức giải tiếp tục duy trì các giải thưởng từng chặng và chung cuộc với tổng giải thưởng hơn 253 triệu đồng, bao gồm giải áo vàng, áo xanh cá nhân và các giải thưởng đồng đội. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải áo trắng cho vận động viên trẻ xuất sắc.

Giải năm nay có nhiều tay đua mạnh tham dự

Đặc biệt, năm này, lần đầu tiên sẽ có giải áo hồng, vinh danh vận động viên duyên dáng trong số các vận động viên xuất sắc chung cuộc.

Giải Xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21-An Giang năm 2020 quy tụ nhiều tay đua mạnh nằm trong đội tuyển và đội trẻ quốc gia như Nguyễn Thị Thật, Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai...

Giải cũng là dịp để các vận động viên xe đạp nữ trong nước thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị cho các giải lớn hơn trong thời gian tới.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới nên năm nay, ban tổ chức không mời các đội xe đạp nữ nước ngoài tham gia thi đấu. Điều này khá đáng tiếc nhưng sẽ mở ra cơ hội để các vận động viên trong nước so tài.

Ban tổ chức chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho giải.

Ngày 20/7, các tay đua bước vào tranh tài chặng 2 từ thành phố Châu Đốc-huyện Tịnh Biên-Tri Tôn (An Giang)-huyện Giang Thành-thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) với lộ trình dự kiến 90km.

(Theo Vietnam+)