Không đặt nặng thành tích ở kỳ Paralympic đặc biệt Tokyo 2020

Thế vận hội Người khuyết tật Mùa hè 2020 (Paralympic Tokyo 2020) là một sự kiện thể thao đa môn quốc tế dành cho người khuyết tật được tổ chức từ ngày 24/8 đến ngày 5/9 ở Tokyo (Nhật Bản). Ban đầu được dự kiến diễn ra từ ngày 25/8 đến ngày 5/9/2020, sự kiện này đã bị hoãn lại vào tháng 3 năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Đại dịch COVID-19. Mặc dù được dời lại vào năm 2021, sự kiện này vẫn giữ tên Tokyo 2020 nhằm mục đích tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Đây là lần đầu tiên Thế vận hội bị hoãn và lên lịch lại, thay vì hủy bỏ. Đây sẽ là lần thứ hai Tokyo đăng cai tổ chức Paralympic, sau lần đầu tiên tổ chức vào năm 1964. Với sự góp mặt của khoảng 4.400 VĐV. BTC nước chủ nhà đã lên các phương án để đảm bảo tổ chức Thế vận hội an toàn và thành công. Cũng giống như Olympic, BTC nước chủ nhà quyết định khán giả sẽ không được dự khán các trận thi đấu trực tiếp mà sẽ theo dõi qua kênh truyền hình, phát sóng trực tiếp tất cả các môn thi tại Thế vận hội. Cùng với đó, ghi lễ rước đuốc Paralympic Tokyo 2020 trên các tuyến đường và tại quảng trường trung tâm thành phố Tokyo cũng sẽ bị hủy do lo ngại về ca mắc COVID-19 gia tăng với biến chủng mới vô cùng nguy hiểm. Thay vào đó, các buổi lễ châm đuốc (truyền lửa) sẽ được BTC tiến hành ngắn gọn, giảm tối đa số người tham dự nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Được biết, những người đặt chân đầu tiên đến Nhật Bản tham dự Paralympic là 13 thành viên, trong đó có 8 VĐV đội tuyển Bơi của Pháp. Họ đã được BTC đưa tới trung tâm huấn luyện ở thành phố Kanazawa, miền Trung Nhật Bản, sau khi giới quan chức xác nhận toàn bộ thành viên đội tuyển đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.