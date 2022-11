Nỗ lực đảm bảo an ninh cho vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới

Là một quốc gia có diện tích khá khiêm tốn với dân số khoảng 3 triệu người nhưng trong vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới (FIFA World Cup) đang đến (diễn ra từ 20/11 đến 18/12/2022) dự kiến sẽ có khoảng 1,2 triệu người đổ về Qatar để dự khán các trận đấu. Nhiều quốc gia trên thế giới đã hỗ trợ cho Qatar để đảm bảo an ninh cho kỳ World Cup.

Một sân vận động được thiết kế rất đẹp tại World Cup 2022. Ảnh: Internet

• NHIỀU QUỐC GIA HỖ TRỢ

Một trong những điểm thuận lợi cho kỳ World Cup năm nay tại đất nước Qatar là du khách sẽ không phải mất quá nhiều thời gian cho việc di chuyển từ sân bóng này sang sân bóng khác. Đơn giản vì đất nước này khá nhỏ, tổng diện tích cả nước 11.581 km2, chỉ lớn hơn tỉnh Lâm Đồng một chút. So với những kỳ World Cup trước, khi được tổ chức ở những quốc gia có diện tích lớn, du khách phải di chuyển rất xa, qua nhiều tỉnh, thành, nhiều khu vực để đến được sân bóng có đội mình yêu thích, thậm chí là phải dùng máy bay. Còn với Qatar, các sân bóng cách nhau không quá xa, nếu không nói là cứ san sát nhau ở các khu trung tâm các thành phố kề nhau, nhất là lại ở một đất nước giàu có, hiện đại, đường sá thênh thang, xe cộ, các loại phương tiện cho giao thông công cộng không thiếu.

Đất nước không rộng lớn, dân số Qatar chỉ vào khoảng trên dưới 3 triệu người. Tuy nhiên, trong số dân cư này, người Qatar công dân “thứ thiệt” cũng chiếm tỷ lệ chỉ chừng trên 12%, phần còn lại là người nhập cư, trong đó, cộng đồng nhập cư vào quốc gia này đông nhất là người Ấn, rồi đến người Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Rất nhiều người nhập cư trong số này là người lao động chân tay trên các công trường xây dựng vì đất nước này cần nhân lực cho các công trường xây dựng trong quá trình hiện đại hóa rất nhanh.

Dự kiến sẽ có trên 1,2 triệu người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Qatar trong dịp này để dự khán các trận đấu tại World Cup. Đây là vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới hoàn toàn khác biệt từ trước đến nay khi diễn ra trong mùa đông trên một xứ sở Arab hoa lệ với những câu chuyện thần thoại kiểu “Nghìn lẻ một đêm”. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khi trao quyền đăng cai cho Qatar cũng muốn biết một World Cup trong mùa đông sẽ như thế nào. Cần biết rằng, từ tháng 5 đến tháng 9, Qatar nóng “như luộc” với nhiệt độ trung bình tháng từ 39 đến 42 độ C ngoài trời. Ngay cả trong mùa đông, tháng 11 này nhiệt độ trung bìnhcũng chừng 30 độ C nên các trận đấu hầu hết sẽ diễn ra vào lúc chiều tối hay trong đêm.

Để hỗ trợ du khách đến đây, ngay từ tháng 3/2022, Ban Tổ chức đã cho ra mắt cổng thông tin đặt chỗ trực tuyến, ưu tiên những người có vé xem trận đấu nhằm cung cấp chỗ ở cho họ tại các căn hộ, khách sạn, biệt thự và thậm chí cả các khoang trên tàu du lịch neo đậu ở các bến cảng. Du khách cũng có thể ở lại các nước chung quanh Qatar rồi lái xe qua biên giới, sau đó sử dụng dịch vụ xe buýt miễn phí để đến trung tâm thành phố Doha. Đối phó với những lo ngại về tình trạng thiếu chỗ ở, trong tháng 9 năm nay, Qatar đã kêu gọi người dân địa phương có thể cho du khách thuê nhà, thuê bớt phòng trong thời gian giải đấu diễn ra.

Một mối quan tâm khác của Ban Tổ chức là công tác đảm bảo an ninh cho giải đấu. Đầu tháng 11 này, Bộ Nội vụ Qatar thông báo sẽ có trên 50 nghìn nhân viên an ninh chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Đội ngũ nhân viên an ninh này bên cạnh lực lượng chính thức của chính phủ còn có các nhân viên bảo vệ từ các công ty tư nhân và hàng nghìn tình nguyện viên trong nước cùng lính nghĩa vụ được đào tạo trong các chương trình đặc biệt để tham gia hỗ trợ an ninh cho vòng chung kết World Cup.

Cùng đó, trong đội ngũ đảm bảo an ninh còn có thêm không ít những người đến từ nhiều quốc gia để hỗ trợ cho Qatar. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cử trên 3 nghìn nhân viên an ninh qua đây; Pakistan cũng sẵn sàng cử lực lượng quân đội đến đảm bảo an ninh khi Qatar cần; còn Hàn Quốc cử các chuyên gia chống khủng bố đến hỗ trợ cảnh sát quân sự Qatar. Nhiều quốc gia tại châu Âu cũng tuyên bố hỗ trợ Qatar bảo đảm an ninh cho World Cup 2022, trong đó có huấn luyện để chống lại các mối đe dọa do các vật liệu hóa học, sinh học, phóng xạ gây ra cũng như để bảo vệ các nhân vật trọng yếu.

• CÔNG NGHỆ LÊN NGÔI

Tại vòng chung kết World Cup 2022 lần này sẽ có rất nhiều công nghệ mới được áp dụng tại Qatar, từ việc xây dựng hệ thống làm mát cả sân vận động đến các trang thiết bị hỗ trợ trọng tài trên sân, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Vì các trận đấu diễn ra ban đêm nên trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) sẽ được áp dụng để hỗ trợ việc kiểm soát việt vị trên sân, ngay cả quả bóng cũng được trang bị thiết bị công nghệ bên trong.

Theo Ban Tổ chức, công nghệ mới sử dụng 12 camera chuyên dụng gắn phía dưới mái của các sân vận động để theo dõi bóng và 29 điểm dữ liệu của từng cầu thủ, 50 lần mỗi giây, tính toán vị trí chính xác của họ trên sân. 29 điểm dữ liệu thu thập được FIFA sử dụng để tính toán các bộ phận cơ thể của cầu thủ có liên quan đến việc xác định việt vị.

Riêng quả bóng dùng cho World Cup 2022 do Công ty Adidas thiết kế với thiết bị được gắn bên trong, khi bóng lăn sẽ kết nối với các thiết bị trên sân để giúp hỗ trợ cho hệ thống VAR (viết tắt từ tiếng Anh: Video Assistant Referee - dùng hình ảnh để hỗ trợ cho công tác trọng tài trên sân). Thông tin từ quả bóng sẽ cung cấp dữ liệu và thông tin chuẩn xác giúp các trọng tài trên sân đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Cùng với các công nghệ trên sân bóng, Qatar còn sử dụng công nghệ cho nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí để thu hút du khách đến đây, đặc biệt là lễ khai mạc World Cup 2022 hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc ánh sáng, pháo hoa và âm nhạc. Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào ngày 20/11 trên sân vận động Al Bayt ở thành phố Al Khor lúc 19 giờ địa phương, (23 giờ Việt Nam) ngay trước trận mở màn giữa đội chủ nhà Qatar gặp Ecuador ở bảng A.

Bảo tàng Quốc gia Qatar dip này cũng trưng bày một triển lãm đa giác quan của tác giả Pipilotti Rist người Thụy Sĩ, tượng trưng cho ý thức tập thể của con người và sức mạnh của tâm trí. Tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở Doha cũng có cuộc trưng bày khám phá lịch sử.

Chủ nhà Qatar cũng tổ chức rất nhiều buổi hòa nhạc ban đêm dịp này với sự tham dự của những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới được mời đến; có lễ hội âm nhạc Daydream, Qatar Airways Sky House, nhiều hoạt động vui chơi tại công viên giải trí Winter Wonderland cùng nhiều sự kiện nổi bật khác.

Ông Nasser al-Khater - Giám đốc Điều hành của World Cup 2022, trong một cuộc phỏng vấn truyền thông gần đây cho rằng “mọi người đều được chào đón” ở Qatar và ông đảm bảo rằng, với bất kỳ người hâm mộ nào thuộc bất kỳ khuynh hướng giới tính, tôn giáo hay chủng tộc nào hãy yên tâm rằng Qatar là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới và tất cả sẽ được chào đón ở đây.

VIẾT TRỌNG