Bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup trở lại

Vòng chung kết Vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 vừa kết thúc tại Qatar cuối tuần qua thì người yêu bóng đá cộng đồng các nước Đông Nam Á lại tiếp tục thưởng thức các trận tranh tài của các đội tuyển quốc gia tại Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong một buổi tập trước khi vào AFF Cup 2022. Ảnh: Internet

• QUAY LẠI THỂ THỨC THI ĐẤU NĂM 2018

Bắt đầu các trận đấu từ ngày 20/12/2022 và kéo dài đến 16/1/2023, đây là lần thứ 14, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup (AFF được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh - Asean Football Federation).

Giải năm nay có tên chính thức là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, do mang tên của nhà tài trợ - Tập đoàn Mitsubishi Electric (Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Mitsubishi Electric trở thành nhà tài trợ chính cho giải đấu này.

Có tổng cộng 9 đội tuyển quốc gia trong khu vực đủ điều kiện tham dự vòng bảng và được chia vào 2 bảng dựa trên thành tích của 2 giải gần nhất, đó là Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia, Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào và Việt Nam. Còn 2 đội tuyển của Brunei và Đông Timor - 2 đội thành tích thấp nhất nên phải thi đấu vòng loại với nhau để chọn ra đội tham dự giải đấu. Kết quả, Brunei giành chiến thắng với tổng tỉ số 6 - 3 sau 2 lượt trận trước Đông Timor để trở thành đội tuyển cuối cùng tham dự giải.

10 đội bóng này được chia làm 2 bảng, bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei; bảng B gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Đội tuyển Australia từ khi được chấp nhận gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng là một thành viên đầy đủ của AFF từ năm 2013. Tuy nhiên với sức mạnh vượt trội, đội tuyển quốc gia này đến nay vẫn chỉ tham dự chính tại Giải Vô địch châu Á, còn giải Đông Nam Á “không buồn” tham dự.

Điểm đáng chú ý nhất của AFF Cup 2022 năm nay chính là việc thay đổi thể thức thi đấu so với AFF Cup 2020. Cụ thể, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên AFF Cup 2020 đã được dời sang năm 2021 và toàn bộ các đội tham dự đều phải tập trung thi đấu tại Singapore. Còn trong năm nay, do dịch bệnh đã được cơ bản kiểm soát nên VFF Cup 2022 sẽ quay lại với thể thức thi đấu của AFF Cup 2018.

Điều này có nghĩa trong giải năm nay, 10 đội tuyển của 2 bảng sẽ phải đá vòng tròn một lượt trong vòng bảng, trong đó mỗi đội thi đấu hai trận trên sân nhà, hai trận trên sân khách. Trong 5 đội của mỗi bảng sẽ chỉ chọn 2 đội đứng đầu vòng bảng để vào vòng bán kết, nếu các đội bằng điểm nhau sẽ ưu tiên xét các chỉ số đối đầu như hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng để quyết định đội nào đi tiếp.

Tại vòng bán kết, các đội lọt vào sẽ thi đấu 2 lượt trận, lượt đi và lượt về trên sân nhà và sân khách. Cả trận chung kết cũng vậy, sẽ thi đấu cả trên sân nhà và sân khách để quyết định danh hiệu vô địch, trong đó luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng để xác định đội thắng nếu sau 2 lượt đi và về 2 đội có kết quả hòa với nhau.

Và cũng vì các trận đấu của AFF Cup 2022 trải rộng trên các sân cỏ các quốc gia trong khu vực với nhiều đặc thù khác nhau nên công nghệ VAR (trợ lý công tác trọng tài bằng hình ảnh) dù được đề xuất rất nhiều ở giải đấu lần trước nhưng sẽ không được áp dụng tại giải đấu lần này.

• ĐỘI TUYỂN NÀO SẼ VÔ ĐỊCH?

Nổi trội nhất trong các quốc gia Đông Nam Á từ khi AFF Cup bắt đầu từ 1996 đến nay chính là đội tuyển Thái Lan. Trong 13 lần tổ chức giải Thái Lan đã có 6 lần vô địch và họ hiện nay là đương kim vô địch sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết VFF Cup 2020 với tổng tỉ số 6 -2.

Tại giải năm nay, dù Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều cầu thủ thi đấu nổi bật trong đội hình lâu nay như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat… Tuy nhiên, họ vẫn còn những cầu thủ kỳ cựu làm trụ cột cho toàn đội như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, cùng đó là những tài năng trẻ mới nổi lên tiêu biểu như Ekanit Panya.

Điểm sáng của bóng đá Thái là họ có một giải vô địch quốc gia rất mạnh cộng với các giải thấp hơn phía dưới tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ nước này thi đấu và trưởng thành nên luôn có một đội ngũ kế cận đủ sức chơi trên các sân cỏ trong khu vực Đông Nam Á. Họ cũng có HLV Alexandre Polking, người Đức gốc Brazil, từng nhiều năm làm việc tại Thái Lan nên rất hiểu bóng đá Thái, có khả năng xoay trở cục diện trận đấu rất tốt nên đội tuyển quốc gia này vẫn tiếp tục là ứng viên vô địch.

Một đội bóng khác cũng có đến 4 lần vô địch là Singapore, tuy nhiên những năm gần đây đội tuyển quốc gia này thi đấu khá phập phù, lúc bổng lúc trầm, vẫn chưa tái lập lại thành công của mình như những năm trước đây.

Có thể vì lý do thấy khó có cơ hội trong giải năm nay nên quốc gia này “chơi chiêu”. 2 trận đấu trên sân nhà của đội tuyển quốc gia này thay vì bố trí trên sân cỏ tự nhiên như lâu nay lại đưa đến 1 sân nhỏ hơn chỉ chứa được 6 nghìn chỗ ngồi với mặt sân cỏ nhân tạo rất trơn, đó là sân Jalan Besar, mặc cho đội tuyển các quốc gia khác trong đó có Việt Nam phản đối. Trên sân cỏ nhân tạo này, họ sẽ đối mặt với đội tuyển Myanmar và đội tuyển Việt Nam trong vòng bảng. Nếu vượt qua được vòng bảng, Singapore mới trở lại sân vận động quốc gia của nước này với sức chứa 55 nghìn chỗ ngồi.

Malaysia dù chỉ 1 lần giành vô địch, cũng là đội tuyển có lối chơi rất khó chịu tại giải khu vực trong những năm gần đây. Họ có một đội hình với các cầu thủ nước ngoài nhập tịch cùng cầu thủ trong nước, chơi rất rắn, thể lực tốt, nghiêng về phòng thủ phản công rất hay. Đặc biệt, nếu Việt Nam có một HLV Hàn Quốc Park Hang-seo tài ba làm thay đổi đội tuyển thì Malaysia cũng có một HLV Hàn Quốc là Kim Pan-gon đã thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển quốc gia này. Họ toàn thắng trước Campuchia và Maldives ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho giải nên được coi là một ứng viên cùng Việt Nam giành hai tấm vé bảng B vào bán kết.

Riêng với đội tuyển Việt Nam, từng 2 lần vô địch AFF Cup, cũng đã có một sự chuẩn bị rất tốt cho giải năm nay. Cả 4 trận giao hữu quốc tế trước giải đội tuyển Việt Nam đã thắng cả 4 trận, trong đó có chiến thắng 4 - 0 trước đội tuyển Singapore; thắng đội tuyển Ấn Độ với tỉ số 3 - 0; sau đó thắng CLB Borussia Dormund 2 - 1 và gần đây nhất là thắng đội tuyển Philippines 1 - 0 bằng đội hình nghiêng về thử nghiệm là chính.

Trong đội hình tuyển Việt Nam hiện nay, bên cạnh những cầu thủ nhiều kinh nghiệm lâu nay: thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Thanh Bình, Quế Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tấn Tài, tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, tiền đạo Văn Toàn, Tiến Linh…, HLV Park Hang-seo cũng đã tăng cường thêm một số khuôn mặt trẻ coi như là những nhân tố kế cận mới.

Phải mất 10 năm, tính từ năm 2008 - năm đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành được chức vô địch AFF Cup đầu tiên, cho đến năm 2018, dưới thời HLV Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam mới giành được ngôi vô địch lần thứ 2. Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã không bảo vệ được ngôi vô địch của mình.

Còn với năm nay, AFF Cup 2022 chính là giải đấu cuối của HLV Park Hang-seo trước khi chia tay với bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó với rất nhiều thành tích. Chính vì vậy, có thể điều này sẽ là động lực lớn để toàn đội tuyển quyết tâm tại giải tặng cho HLV Park Hang-seo như món quà chia tay ý nghĩa.

VIẾT TRỌNG