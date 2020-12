Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đam Rông đã chỉ đạo 100% các Chi đoàn và Liên đội trường học trên địa bàn huyện xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Theo đó, các Chi đoàn và Liên đội trường học có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phụ huynh đến đón con sau khi tan trường sắp xếp xe máy, xe đạp, ô gọn gàng, không gây cản trở giao thông; phân công nhiệm vụ cho từng tổ, đội thực hiện việc căng dây, xin nhường đường cho học sinh sau giờ tan trường; nhắc nhở các bạn khi đi xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy đến trường không dàn hàng ngang, hàng ba... Đây là mô hình thiết thực được Ban Thường vụ Huyện đoàn Đam Rông triển khai đã và đang phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn huyện.

VĂN TÂM