Nỗ lực vượt khó, Đạ Tẻh thực hiện hiệu quả ''mục tiêu kép''

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đối mặt với nhiều khó khăn nhưng huyện Đạ Tẻh đã thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Đạ Tẻh đang ngày một phát triển

Huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết 128 của Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, tạo được những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực với 18/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 140% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50 triệu đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.200 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 39.000 tấn; 1 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,8%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,0%; toàn huyện có 28/34 trường đạt chuẩn Quốc gia; 97% thôn, tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 94%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 95%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải nông thôn đạt 70%; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 63%...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Trong năm 2021, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 54 đảng viên; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 97,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 99,7% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 91,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể: Nông dân, Phụ nữ, Huyện đoàn, Chữ thập đỏ hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện Đạ Tẻh đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và huy động toàn thể cộng đồng tích cực chung tay. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nhất là sau khi huyện ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 2/7/2021 đến nay, tùy vào đặc điểm tình hình của địa phương cũng như trên địa bàn tỉnh trong từng thời điểm, huyện Đạ Tẻh đã ban hành nhiều văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch. Trong đó, huyện luôn xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung thực hiện quyết liệt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thuộc địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, quản lý.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời tham gia xử lý các tình huống. Ngành Y tế của huyện tập trung kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, tăng cường sàng lọc, rà soát, nắm chắc đối tượng có nguy cơ mắc bệnh; giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà; theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện trong việc thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đảm bảo yêu cầu và kế hoạch đề ra…

Có được kết quả trên, một trong những yếu tố quan trọng ở Đạ Tẻh là những người “đứng mũi, chịu sào” luôn gần dân, hiểu dân, kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, biến những mục tiêu nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực.

Từ đó có thể thấy, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã vận dụng các văn bản của Trung ương, của tỉnh một cách linh hoạt, đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ, chính quyền huyện luôn bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên, trong đó, chú trọng tập trung xử lý các vấn đề còn tồn tại, nổi cộm năm trước; tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, giải quyết các vấn đề cấp bách, mới phát sinh.

Các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng tham mưu, vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước; có những biện pháp, giải pháp hợp lý nên đã xử lý được nhiều vấn đề nảy sinh trong quản lý hành chính, quản lý kinh tế và thực hiện chính sách xã hội.

Chính nhờ sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sự tận tâm, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người dân Đạ Tẻh.

Phát triển kinh tế để nâng cao sức mạnh phòng, chống dịch; phòng, chống dịch để xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - đó là hướng đi của huyện Đạ Tẻh trong thời gian qua. Nhờ đó, khép lại năm 2021, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đạ Tẻh phấn khởi gặt hái mùa quả ngọt.

Bước sang năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục có các quyết sách đúng đắn, phù hợp, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình mới. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; huy động tốt mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt, phấn đấu giảm nghèo bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế đi đôi với công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nhằm cải thiện đời sống cho người dân; đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội. Đồng thời, triển khai các giải pháp trong chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

HỒNG VĨNH