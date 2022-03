Tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2/2022 đạt khoảng 7.523,2 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 15.025 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ 11.528,6 tỷ đồng, tăng 10,8%; dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước 2.025,6 tỷ đồng, tăng 34,5%; dịch vụ khác 1.470,7 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ.

Do tháng 1 và tháng 2/2022 nằm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, lượng du khách đến Lâm Đồng tăng cao, đạt 1.170.000 lượt khách, tăng 42,7% so với cùng kỳ, nên nguồn hàng hóa được tiêu thu mạnh. Các ngành chức năng cũng thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân và khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2022, nên không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa.

P.L.H