Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Ta Hoét

Để đưa công trình dự án hồ chứa nước Ta Hoét sớm khởi công xây dựng, UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để tiến hành khởi công theo đúng thời gian quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng tổ chức kiểm kê, đo đạc diện tích đất để lập phương án đền bù hỗ trợ cho người dân

Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 2.580 ha đất canh tác rau màu, lúa, cây công nghiệp, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và kết hợp cảnh quan du lịch cải thiện tiểu khí hậu vùng dự án. Trong thời gian qua, các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện dự án đã có nhiều cố gắng tích cực trong tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đưa công trình khởi công theo đúng thời gian quy định.

Ông Trần Trọng Tuyên, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng cho biết: Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét có 123 ha đất cần được giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị thi công. Trong đó, có 96,7 ha đất nằm trong diện phải lập phương án đền bù hỗ trợ cho người dân. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tổ chức kiểm kê được 93,5 ha/96,7 ha. Đồng thời, trình 23 phương án bồi thường hỗ trợ và UBND huyện Đức Trọng đã ban hành 19 quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với diện tích 46 ha/147 hồ sơ với tổng kinh phí 106,05 tỷ đồng; còn 4 phương án UBND huyện chưa phê duyệt với diện tích 13,8 ha/48hồ sơ với kinh phí 18,2 tỷ đồng. Đến nay, đã có 29 hộ nhận tiền đền bù với số tiền 21,466 tỷ đồng/7,6 ha.

Đối với số diện tích 3,2 ha đất chưa được kiểm kê còn lại thuộc sỡ hữu của ông Võ Văn Phúc, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do hộ gia đình này lấy lý do đi lại khó khăn do tình hình dịch COVID-19, cũng như giá đền bù không thỏa đáng. Hiện, UBND xã Hiệp An đã tổ chức bàn giao quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc cho hộ ông Võ Văn Phúc và tổ chức niêm yết theo quy định; đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng: Dự án hồ chứa nước Ta Hoét đã được đơn vị trao hợp đồng cho đơn vị thi công tại gói thầu số 10 để nhà thầu tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình đầu mối và thu dọn vệ sinh lòng hồ vào ngày 20/12/2021. Dự án dự kiến khởi công ngày 30/4/2022 theo Văn bản số 1918/UBND-TL ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Dựa trên kết quả phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, riêng khu vực đầu mối đập (tờ bản đồ số 6,7) có tổng diện tích khoảng 35,4 ha; trong đó trên 29,2 ha là đất của người dân sử dụng gồm 46 hộ đồng bào dân tộc với khoảng 14,2 ha và 27 hộ người kinh với khoảng 15 ha, còn lại là đất sông, suối, đường đi. Đến nay, UBND huyện Đức Trọng phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng là 29,2 ha/29,2ha, đạt 100% diện tích tại khu vực. Hiện, đã có 11 hộ nhận tiền và đồng ý bàn giao mặt bằng với diện tích 2,56 ha/6,42 tỷ đồng.

Trong khi đó, bãi vật liệu trong lòng hồ với diện tích 45,2 ha chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa đủ điều kiện để thực hiện khởi công xây dựng công trình theo kế hoạch dự kiến. Vì vậy, việc giải ngân hợp phần xây dựng cụm công trình đầu mối khó đáp ứng đúng tiến độ dự án đã đề ra.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc hợp phần trách nhiệm của UBND huyện Đức Trọng đang rất chậm và gặp nhiều khó khăn liên quan đến kiến nghị của người dân về giá đất, chưa tính diện tích đất bị thu hồi trong hành lang bảo vệ công trình, lộ giới, đường điện, ống tải nước. Do đó, người dân chưa chịu nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng công trình theo đúng thời gian lộ trình. Mặc khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã chậm xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tiến độ, lộ trình chi tiết trong triển khai thực hiện dự án.

Để tháo gỡ vướng về công tác giải phóng mặt bằng, đưa công trình sớm khởi công, đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh đã có thống nhất điều chỉnh ranh giới thu hồi đất như đề nghị của UBND huyện Đức Trọng tại Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 17/3/2022. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát cụ thể, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị điều chỉnh ranh giới thu hồi đất của dự án.

Bên cạnh đó, giao UBND huyện Đức Trọng thực hiện rà soát diện tích đất các hộ dân bị thu hồi để thực hiện dự án bao gồm: Diện tích đất đang sản xuất nông nghiệp ổn định, xâm canh trên đất lâm nghiệp để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng theo quy định, tạo điều kiện cho các hộ dân có đất sản xuất. Mặc khác, thực hiện rà soát lại đường điện, ống tải nước (người dân đã đầu tư phục vụ cho sản xuất có liên quan đến diện tích đất bị thu hồi) đảm bảo đúng các trường hợp không để phát sinh khiếu nại về sau. Đồng thời, thực hiện thống kê, rà soát diện tích đất trong hành lang bảo vệ suối, mương thủy lợi và lộ giới đường giao thông thể hiện trong quy hoạch nông thôn mới ảnh hưởng đến dự án để tính toán bồi thường theo quy định.

