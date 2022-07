Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gần đây, tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh khá ổn định, tin tưởng, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền. Nhân dân đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh về những vấn đề còn tồn tại nhằm góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh

Đặc biệt, Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và phấn khởi trước sự phục hồi tích cực của nền kinh tế sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Nhân dân đặc biệt quan tâm và phản hồi tích cực đối với các chính sách mới của Nhà nước trong 6 tháng đầu năm như: việc triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; các chính sách liên quan đến dữ liệu quốc gia về dân cư; các thủ tục đăng ký, cấp biển số xe; tăng mức vay tối đa cho học sinh, sinh viên; chính sách tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân xuất ngũ; hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy vậy, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một bộ phận người dân bắt đầu có tư tưởng chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung vắc xin phòng, chống dịch. Nhân dân lo lắng trước tình hình diễn biến thất thường của thời tiết, mưa lớn, tố lốc đầu mùa và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, giá cả, thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định, giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, vật liệu tăng cao; ngộ độc thực phẩm vẫn còn xảy ra... Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm môi trường; tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế và tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý còn diễn biến phức tạp; nạn tín dụng đen; tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; lấn chiếm đất rừng tuy giảm mạnh nhưng vẫn còn tái diễn; tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng chưa được xử lý triệt để; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu...

Từ tình hình trên, Nhân dân mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sản xuất, dịch vụ, du lịch, giải quyết lao động việc làm, tiêu thụ hàng hóa, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đồng thời tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động để từng bước hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, qua đó tiếp tục xây dựng đất nước và địa phương phát triển ổn định, vững chắc hơn.

Để tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là vận động Nhân dân đoàn kết, tin tưởng, đồng thuận, tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 theo các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh.

Ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Qua phản ánh, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị, đề xuất HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp hiệu quả, khả thi để duy trì và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cần đẩy nhanh hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2022 để nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân...

NGUYỆT THU