Đà Lạt xây dựng gần 2.100 m đường ống nước thải

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị vừa được UBND thành phố Đà Lạt cấp phép xây dựng tuyến ống nước thoát nước thải tại địa bàn Phường 4, tổng chiều dài gần 2.100 m, thời gian thi công hoàn thành đến hết ngày 21/1/2023.

Quy mô công trình đào đường, vỉa hè xây dựng tại các vị trí lắp đặt tuyến đường ống dài 1.170 m từ ngã ba đường An Sơn - Triệu Việt Vương đến ngã ba đường Triệu Việt Vương - Lê Hồng Phong; 840 m từ ngã ba đường An Sơn - đường vào Dự án Khu dân cư số 5 đến ngã ba đường An Sơn - Triệu Việt Vương; hơn 88 m từ ngã ba đường Triệu Việt Vương - Lê Hồng Phong đến trước cổng Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt.

Hố đào lắp đặt tuyến đường ống nước thải tại 3 đoạn đường thi công với chiều sâu từ 0,73 - 0,87 m; chiều rộng 0,7 m tính từ mặt đường hiện trạng.

VŨ VĂN