Bảo Lâm: Cháy âm ỉ tại bãi tập kết rác trên đường tỉnh 725

(LĐ online) - Mấy ngày nay, bãi tập kết rác trên địa bàn xã B’Lá, nằm trên đường tỉnh 725 nối huyện Bảo Lâm với Đạ Tẻh, cháy âm ỉ gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Bãi tập kết rác tại xã B’Lá ngay cạnh đường tỉnh 725 cháy âm ỉ nhiều ngày qua

Sáng 27/12, ông Phùng Văn Bình – Chủ tịch UBND xã B’Lá (huyện Bảo Lâm) xác nhận hiện tại bãi tập kết rác vẫn cháy âm ỉ. Tuy nhiên, theo ông Bình thì đây chỉ là những đám cháy nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh (!?).

Ông Bình cho biết: Do bãi tập kết rác hiện đang bị quá tải vì Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm 2 tuần mới thu gom rác tại bãi 1 lần. Do đó, UBND xã phải đào hố để đưa bớt rác sang bãi đất trồng thông của công ty lâm nghiệp gần đó. Vừa qua, do công ty lâm nghiệp đốt xử lý thực bì nên gây cháy lan sang bãi tập kết rác và đến nay chưa dập tắt được.

Trong khi đó, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm cho biết: Việc bãi tập kết rác tại xã B’Lá cháy thì trách nhiệm thuộc về UBND xã.

Ngoài chịu trách nhiệm chính thu gom rác tại xã Lộc An và thị trấn Lộc Thắng mỗi ngày thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện còn thu gom rác bình quân mỗi tuần từ 1-2 lần tại các bãi tập kết, bãi trung chuyển rác của các xã. Hiện tại, bình quân mỗi ngày, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm thu gom từ 45 – 50 tấn rác trên địa bàn toàn huyện để vận chuyển vào bãi rác xã Lộc Phú – ông Tuấn cho biết thêm.

Được biết, hiện tại, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm đều xây dựng bãi tập kết hoặc trung chuyển rác thải sinh hoạt. Thực trạng chung hiện nay là nhiều bãi tập kết rác quá tải và một số bãi xử lý bằng cách đốt trực tiếp nên gây ô nhiễm môi trường.

NGUYỄN THÀNH