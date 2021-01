Truyền thông Nga đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông Nga đã có nhiều bài viết, chương trình truyền hình nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại... dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Chương trình bình luận trên kênh truyền hình Rạng Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến ngày khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, song ngay từ cuối tháng 12/2020, truyền thông Nga đã có nhiều bài viết, chương trình truyền hình đề cập đến công tác chuẩn bị Đại hội XIII, các mục tiêu và định hướng đến năm 2030 cũng như tầm nhìn đến năm 2045 của Đảng, đồng thời nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại... dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, truyền thông Nga còn đi sâu phân tích một số điểm mới đáng chú ý trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trong bài viết với tiêu đề “Việt Nam chuẩn bị cho đại hội tiếp theo của Đảng Cộng sản” đăng trên tờ Sự thật, tác giả Piotr Tsvetov, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, nhận định những mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ chiến lược của những người cộng sản Việt Nam là nhằm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tác giả trích dẫn ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cho rằng: “Tăng trưởng nhanh, thu nhập cao tuy rất cần nhưng không phải là tất cả, mà cảm giác hạnh phúc của người dân lại nằm ở sự an toàn, bình an.”

Về vấn đề cán bộ lãnh đạo, tác giả nhấn mạnh ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng người lãnh đạo phải là tấm gương về phẩm chất chính trị-đạo đức và năng lực công tác, với tinh thần “chức vụ càng cao càng phải nêu gương, càng phải gương mẫu.”

Tiến sỹ Piotr Tsvetov đánh giá rất cao quyết tâm của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc làm trong sạch đội ngũ, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, từ cách chức, khai trừ khỏi Đảng cho đến truy tố, xét xử, trên tinh thần “không có vùng cấm.”

Tiến sỹ Piotr Tsvetov phát biểu tại một Hội thảo về quan hệ Việt-Nga

Cuối bài viết, Tiến sỹ Piotr Tsvetov kết luận “những người cộng sản Việt Nam đang tiến tới kỳ đại hội tiếp theo với tinh thần tràn đầy lạc quan và niềm tin vào những thắng lợi trong tương lai.”

Trong bài viết đăng trên trang infox.ru, một trong những báo điện tử hàng đầu của Nga, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu Grigory Trofimchuk cho rằng nhờ đường lối chiến lược do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, có tính đến mọi biến động trên thế giới, khu vực và trong nước, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống chính trị-xã hội.

Theo chuyên gia Nga, một trong những yếu tố làm nên thành công đó là do Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “cán bộ là cơ sở của mọi vấn đề” và không bao giờ che giấu những gì có thể cản trở sự phát triển và tiến bộ.

Ông Trofimchuk kết luận: “Việt Nam và người dân Việt Nam đang đi đúng hướng và đang trở thành tấm gương cho nhiều quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn dắt dân tộc này trên mọi phương diện."

Trước đó, trong chương trình bình luận trên kênh truyền hình Rạng Đông về chủ đề “Đối tác của những người cộng sản Việt Nam là ai,” chuyên gia về các vấn đề quốc tế Grigory Trofimchuk cho rằng với chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, trên cơ sở kế thừa truyền thống hữu nghị anh em với Liên Xô (cũ), những người cộng sản Việt Nam hiện duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ không chỉ với Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), mà còn với tất cả các đảng chính trị trong Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), trong đó có đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất.

Chuyên gia Grigory Trofimchuk

Chuyên gia Trofimchuk nhận định Việt Nam luôn kiên định với con đường cách mạng đã chọn, kể cả những lúc khó khăn nhất.

Đồng thời, đất nước Đông Nam Á này đã kịp thời rút ra bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô, đưa ra những điều chỉnh phù hợp trong công cuộc đổi mới, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó giúp nền kinh tế phát triển bền vững bất chấp đại dịch COVID-19.

Theo chuyên gia Nga, Việt Nam hiện đã trở thành một nước tiên tiến, đã xuất khẩu điện thoại di động sang thị trường Nga và trong tương lai có thể xuất khẩu cả ôtô.

Trong lĩnh vực đối ngoại, vị thế của Việt Nam ngày càng gia tăng, không chỉ là điểm đến của khách du lịch quốc tế, mà còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, nơi tổ chức các cuộc gặp của các chính khách hàng đầu thế giới như cuộc gặp cấp cao Nga-Mỹ bên lề Hội nghị APEC năm 2017, hay hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên năm 2019...

Ông Trofimchuk khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ASEAN, do đó nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên Hiệp hội trong nhiều vấn đề khu vực, bao gồm cả vấn đề an ninh trên biển, tự do hàng hải...

Còn với Liên bang Nga, Việt Nam đã chứng tỏ mình là một đối tác thủy chung, tin cậy, luôn ủng hộ thúc đẩy tình hữu nghị bền vững với Liên Xô trước đây cũng như với Liên bang Nga ngày nay./.

