(LĐ online) - Chiều 26/3, tại Đài phun nước Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Lâm Đồng phối hợp cùng Tập đoàn Lê Bảo Minh đã tổ chức khai mạc Ngày hội Nhiếp ảnh Việt Nam và Triển lãm ảnh “Việt Nam muôn màu”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Tp.Đà Lạt cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh Việt Nam muôn màu

Phát biểu khai mạc Ngày hội, NSNA Hà Hữu Nết – Phó Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng nhấn mạnh: Đà Lạt đã được vinh danh là thành phố Festival Hoa của Việt Nam, và bây giờ Đà Lạt đang hướng tới một danh hiệu, đó là Thành phố nhiếp ảnh của Việt Nam. Sự kiện hôm nay là một trong những mốc son để đẩy nhanh “thương hiệu” Thành phố Nhiếp ảnh Đà Lạt với bạn bè trong nước và quốc tế. Chính các nhà nhiếp ảnh và nhà tài trợ Tập đoàn Lê Bảo Minh đã nâng nhiếp ảnh Việt Nam lên tầm cao mới, đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Với 3 hoạt động chính gồm Triển lãm ảnh “Việt Nam muôn màu”, Cuộc thi ảnh Marathon “Duyên dáng Đà Lạt”, Gala Diner, Ngày hội là nơi gặp gỡ, trao đổi, giao lưu chia sẻ, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đặc biệt, Triển lãm ảnh “Việt Nam muôn màu” đã giới thiệu đến công chúng 128 tác phẩm của 106 tác giả phản ánh sống động đất nước và con người Việt Nam trên mọi miền. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép, một gam màu rực rỡ tạo nên bức tranh Việt Nam tươi đẹp. 128 tác phẩm xuất sắc được xem là món quà ý nghĩa, là tình cảm trân quý mà những nghệ sĩ dành tặng cho Đà Lạt nhân dịp 128 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (21/6/1893 – 2021).

Công chúng yêu nhiếp ảnh thưởng lãm các tác phẩm xuất sắc

NSNA Lê Xuân Thăng – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định: Lý tưởng cao cả nhất của việc sáng tạo nhiếp ảnh là hướng đến phụng sự cộng đồng, phụng sự xã hội. Với chủ đề “Việt Nam muôn màu” chỉ 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 500 ảnh của các tác giả trong cả nước gửi về tham dự. Tác giả gửi nhiều ảnh nhất là 17 ảnh, 12 tác giả gửi 1 ảnh. Trong triển lãm hôm nay, có rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi và nhiều tác giả trẻ đầy tài năng. Người xem bắt gặp được hình ảnh và tiếng nói của một đất nước con người Việt Nam đương đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc trong từng khoảnh khắc bấm máy. Trên tinh thần thực hiện ý nguyện của nhà thám hiểm A.Yersin luôn ước mơ khám phá những miền đất lạ, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước hội ngộ tại Đà Lạt hôm nay sẽ hướng ống kính của mình vào mọi khía cạnh đời sống của đất và người Đà Lạt nhằm quảng bá du lịch, quảng bá vẻ đẹp của miền đất ngàn hoa qua Cuộc thi anh Marathon “Duyên dáng Đà Lạt”. Xin cảm ơn Tập đoàn Lê Bảo Minh cùng trang điện tử Vui nhiếp ảnh đã có sáng kiến tạo ra một hoạt động đầy ý nghĩa kết nối cộng đồng nhiếp ảnh trong cả nước. Hy vọng Ngày hội nhiếp ảnh lần này sẽ mở ra những ý tưởng mới, mời gọi tài năng cả nước chung tay xây dựng một nền nhiếp ảnh mang hơi thở của thời đại, của ngôn ngữ quốc tế để ta không hổ thẹn với các bậc tiền nhân và sự mong đợi của hậu thế.

Tác phẩm “Mộc Châu” - Cao Thị Ngọc Diễm

Sau lễ khai mạc Ngày hội, cuộc thi ảnh Marathon với chủ đề "Đà Lạt xứ Hoa" đã được phát động, Mỗi tác giả dự thi sẽ gởi tối đa 5 file, đuôi JPEG, dung lượng 5 Mb, không chỉnh sửa, thời gian chụp từ 17h ngày 26/3 đến 12h ngày 27/3/2021. Ảnh dự thi nộp file tại 22 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Đà Lạt từ 13h - 14h ngày 27/3, lễ công bố và trao giải từ 18h - 19h cùng ngày tại khu biệt thự Cadasa Dalat - 22 Trần Hưng Đạo. Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất: Canon EOS R (body) trị giá 55 triệu đồng, 1 giải nhì: Máy in Canon imagePROGRAF PRO-300 trị giá 20 triệu đồng; 2 giải ba: Bảng vẽ điện tử Wacom ONE trị giá 9,5 triệu đồng/giải; 4 giải khuyến khích: Máy in ảnh đa năng PIXMA TS6370 trị giá 3,990 triệu đồng/giải.

Tác phẩm “Cà phê buổi sáng” - Ngô Thị Thu Ba Tác phẩm “Gia đình nài voi ở Hồ Lăk” - Phạm Chí Công Tác phẩm “Ngày mới trên đỉnh Phanxipang” - Nguyên Phước Hoài

Đôi bạn - Bùi Minh Châu

QUỲNH UYỂN