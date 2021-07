Dẫu bình thường, bạn vẫn có thể làm điều phi thường

Luôn tự nhận mình là một người bình thường nhưng Bo Parfet đã trở thành anh chàng phi thường khi dám từ bỏ vị trí công việc đáng mơ ước, chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất ở 7 lục địa. Khuất phục tử thần - cuốn tự truyện đắt giá của Bo kể về hành trình chinh phục ấy có sức lan tỏa khát khao tự do, chinh phục những điều phi thường tới giới trẻ.

Câu chuyện kể về hành trình chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất khắp 7 lục địa. Đó dường như là mơ ước không tưởng của hầu hết mọi người. “Không bao giờ là quá trễ cho những ai chưa đạt được ước mơ của mình” chính là thông điệp mà cuốn tự truyện cuộc đời mang sứ mệnh chinh phục đỉnh cao của Bo Parfet gửi tới.

Bo may mắn được sinh ra trong một gia đình có nền tảng tốt nhưng đối với anh nền tảng gia đình lại là trọng trách, đôi khi như một gánh nặng khiến anh ngột ngạt; cũng có lúc lại là động lực to lớn cho chính mình. Tác giả của cuốn sách này từng gặp các vấn đề như chứng rối loạn khả năng đọc hay cái tôi ngang bướng và tự kiêu... Trước đây, các thầy cô và mọi người còn nghi ngờ về khả năng học qua bậc trung học của anh. Nhưng anh đã đạt được bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Michigan, làm việc ở ngân hàng nổi tiếng thế giới...

Vốn đang ổn định với các công việc hàng ngày của mình tại Wall Street nhưng một ngày kia, Bo quyết định rời bỏ màn hình máy tính và dấn thân chinh phục những đỉnh núi cao nhất của 7 lục địa. Anh tự nhận thấy những công việc thường nhật không thể giúp anh ta tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Đổi lại một cuộc sống ổn định, nhung lụa là: Treo mình lơ lửng giữa không trung ở cuối sợi dây thừng dài 12 m, nhìn xuống là vực đầy đá thẳng đứng và lởm chởm với độ sâu 600 m; chứng kiến cái chết ở độ cao gần 8.848 m của đỉnh núi Everest; bị mắc cạn ở đỉnh Aconcagua với sức gió 112 km/h; vật lộn với cơn đau quặn do ngộ độc thực phẩm trên Kilimanjaro; trượt ngã vào một kẻ băng trên đỉnh Vinson Massif... Đó là những trải nghiệm khó tưởng mà độc giả có thể hiểu tường tận qua lời kể của tác giả cuốn sách này.

Qua câu chuyện hành trình chinh phục đỉnh cao của mình, Bo mong muốn độc giả hiểu được việc chinh phục các đỉnh núi có khả năng làm thay đổi cả một con người. “Tôi đã chọn con đường đẩy cơ thể và tinh thần của mình đến điểm cực hạn và tôi thấy mình đã may mắn vô cùng”. “Hãy tưởng tượng khi chỉ có một mình bạn bị treo lơ lửng, cô đơn, lạnh cóng, sợ hãi và dễ bị tổn thương bên sườn dốc băng giá. Ai rơi vào tình huống này giống bạn cũng đều không có sự che chở nào cả, nhưng sự khác biệt duy nhất chính là ý chí của mỗi người và sức mạnh mà Thượng đế ban cho ta. Leo núi là bộ môn bình đẳng, tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích nhiều người mạnh dạn theo đuổi nó bất kể tình hình tài chính, nơi sống, hay xuất thân”.

Khuất phục tử thần là câu chuyện thuyết phục về hành trình của con người mang khát khao tự do, chinh phục tự nhiên và chiến thắng chính mình. Đối với Bo, đó là cách anh sống cuộc đời tự do - sự tự do đáng giá hơn bất kỳ một mức lương nào.

Bo Parfet đã kết hợp với cộng sự Richard Buskin để hoàn thành cuốn sách dày gần 400 trang với lối viết dẫn dắt đầy sức hút. Những câu chuyện kịch tính và hấp dẫn, cùng lối diễn đạt có duyên nên Khuất phục tử thần trở thành một trong những cuốn sách được giới trẻ quan tâm, tìm đọc.

Gấp trang sách lại, điều ấn tượng với độc giả không chỉ vì khả năng leo núi, ý chí kiên cường của Bo mà còn bởi khả năng truyền cảm hứng từ nguồn năng lượng vô biên trong Bo và động lực cho bạn trong những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống này.

Vài nét nói thêm về tác giả Chinh phục tử thần: Bo Parfet trở thành một trong 127 người ở Mỹ đầu tiên chinh phục được 7 đỉnh núi. Năm 2004, kết hợp với Câu lạc bộ Explorers, Bo đã thành lập chương trình giải thưởng Seven Summits Awards trao tặng các khoản tài trợ cho những sinh viên ưu tú để thực hiện nghiên cứu lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, anh cũng giúp kết nối giữa các câu lạc bộ, nhà trường để cho phép các nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm giảng bài trong trường học về những bài học và kinh nghiệm vô giá mà họ đã học được sau mỗi hành trình tử thần.

KHÔI NGUYÊN THẢO