(LĐ online) - Sáng 31/8, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, CLB Thơ Lâm Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu thơ nhạc “Vui cùng đất nước” nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022) với sự tham dự của đông đủ thành viên CLB và công chúng yêu thơ.

Xen lẫn những vần thơ là lời ca thể hiện niềm tự hào dân tộc, niềm tin son sắt về non sông bền vững, tươi đẹp

25 tiết mục được trình bày là những vần thơ, giai điệu tái hiện hào khí quật khởi của cả dân tộc vùng lên, đập tan xiềng xích nô lệ, làm cuộc Cách mạng tháng Tám; là niềm xúc cảm về lòng tự hào dân tộc, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Nói về mùa thu lịch sử, bà Hoàng Mai - chủ nhiệm CLB Thơ Lâm Đồng đã khẳng định giá trị to lớn của bản Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình trong ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ lên vị trí người làm chủ. Đồng thời bà đã chia sẻ câu chuyện xúc động của mình 2 lần được gặp Bác Hồ, đó là niềm vinh dự, là động lực để bà vượt qua mọi khó khăn vươn lên, nỗ lực làm nhiều việc có ích cho cộng đồng.

Chương trình giao lưu như trang sử được lật mở qua từng bài thơ do các thành viên trong CLB sáng tác và trình bày. Xen lẫn các tiết mục đọc thơ, ngâm thơ là lời ca tiếng được cất lên bằng cả tình cảm, niềm say mê và khí thế sục sôi, đầy xúc động với những khúc ca khải hoàn mừng chiến thắng. Qua đó thể hiện tình cảm của các cây bút gửi gắm khát vọng, niềm tin son sắt về một non sông vững bền, niềm tự hào trước những thành quả to lớn mà toàn Đảng, toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng nên, tự hào về một đất nước độc lập, hòa bình, đời sống ấm no, yên vui, hạnh phúc.

QUỲNH UYỂN